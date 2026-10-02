Gestohlener Morgenstern-Heli plötzlich auf Facebook angeboten

Ein gestohlener Hubschrauber, ein gefälschtes Inserat und 895.000 Euro – der Fall Morgenstern bekommt eine bizarre digitale Wendung.

Der Hubschrauber, der Ende September vom Flugplatz Mauterndorf im Salzburger Lungau gestohlen wurde und von der Firma des ehemaligen Skisprungstars Thomas Morgenstern betrieben wird, ist nun erneut im Netz aufgetaucht. Auf Facebook wurde ein Inserat veröffentlicht, in dem die verschwundene Maschine für 895.000 Euro zum Verkauf angeboten wurde. Als Standort des vermeintlichen Verkäufers wurde Kroatien angegeben. Dort war der Hubschrauber nach dem Diebstahl tatsächlich geortet worden.

Falsches Inserat

Das Inserat hatte offenbar keinen tatsächlichen Verkaufszweck. Laut dem Urheber des Facebook-Postings war die Anzeige als Scherz gedacht und stand im Zusammenhang mit der großen medialen Aufmerksamkeit rund um den Hubschrauber-Diebstahl. Auch mit den tatsächlichen Tätern dürfte das Angebot nichts zu tun haben.

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Das kuriose Angebot sorgte in sozialen Netzwerken für Aufmerksamkeit, nachdem das Foto des gestohlenen Hubschraubers kurz nach dem Diebstahl im Netz aufgetaucht war.

Der gestohlene Hubschrauber selbst ist weiterhin nicht wieder aufgetaucht. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Salzburg laufen weiter, auch Austro Control und das Bundesheer sind in die Suche eingebunden.