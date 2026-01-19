Krise als Chance: Warum die Pflegelehre zum Karriere-Turbo wird

Während Pflegeberufe oft unterschätzt werden, bieten sie Jobsicherheit und Entwicklungschancen. Im Burgenland wirbt die Wirtschaftskammer aktiv um Nachwuchstalente.

Die Wirtschaftskammer Burgenland veranstaltet derzeit Lehrlingscastings in verschiedenen Regionen des Bundeslandes. Interessierte finden sämtliche Termine auf der Website wko.at/bgld/lehrlingscasting. Besonders der Pflegesektor verzeichnet einen kontinuierlich wachsenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften. Eine Ausbildung in diesem Bereich bietet zahlreiche Vorteile – sowohl auf beruflicher als auch auf persönlicher Ebene. „Pflege bedeutet Wertschätzung, Empathie, Abwechslung. Pflege ist weit mehr als Körperpflege und Beschäftigung“, erklärt Franz Drescher, Obmann der burgenländischen Gesundheitsbetriebe in der Wirtschaftskammer.

Drescher, selbst Betreiber zweier Altenwohn- und Pflegeheime im Mittelburgenland, räumt ein, dass die Anforderungen an das Personal anspruchsvoll sind. Dennoch empfiehlt er, dieses Berufsfeld näher zu betrachten: „Jeder Tag ist anders, jeder Mensch einzigartig. Pflegekräfte werden dringend gesucht.“ Nach der Ausbildung gibt es sehr gute Übernahmechancen in Wohnortnähe und eine hohe Arbeitsplatzsicherheit.

Karrierechancen Pflege

Auch die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten, Karriereperspektiven und Spezialisierungsoptionen machen den Pflegeberuf attraktiv. Die Abschlüsse entsprechen internationalen Standards. „Wer bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und gerne im Team arbeitet, für den ist eine Lehre im Pflegebereich ideal“, betont der Branchenvertreter.

Bereits jetzt bilden burgenländische Einrichtungen sieben Lehrlinge in diesem Sektor aus.

Ausbildungswege

Angehende Pflegekräfte können zwischen zwei Ausbildungswegen wählen: einer dreijährigen Lehre zur Pflegeassistenz oder einer vierjährigen Ausbildung zur Pflegefachassistenz. Die Lehrpläne sind so konzipiert, dass in den ersten drei Jahren ein Wechsel zwischen beiden Berufszweigen möglich bleibt. Als duale Ausbildungsform ermöglicht die Pflegelehre Jugendlichen ab der zehnten Schulstufe den Berufseinstieg. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Ausbildung in einer Pflegeeinrichtung.

Laut Drescher wurde die Lehre als ergänzender Ausbildungsweg eingeführt, um dem steigenden Fachkräftebedarf entgegenzuwirken und stellt eine attraktive Alternative zu rein schulischen Ausbildungsformen dar.