Tödlicher Irrtum: 19-Jährige stirbt an Pille – Eltern schlagen Alarm

Eine 19-Jährige verstarb nach einer Party, als ein vermeintlicher Kater sich als tödliches Blutgerinnsel im Gehirn entpuppte. Die junge Frau namens Áine klagte nach ihrer Heimkehr über starke Kopfschmerzen und weinte. Ihre Mutter Kerry Hurst verabreichte ihr ein Schmerzmittel und empfahl Schlaf.

„Die Situation eskalierte dramatisch schnell. Wir vermuteten zunächst einen gewöhnlichen Kater, doch plötzlich verlor sie das Bewusstsein„, schildert die Mutter gegenüber der Sun. Auch die Teenagerin selbst hatte ihre Beschwerden auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückgeführt.

In Wirklichkeit kämpfte die junge Frau bereits um ihr Leben und verstarb innerhalb weniger Stunden. Nach dem Notruf der Mutter trafen Sanitäter ein, doch Áine reagierte nicht mehr. „Sie gab ein Schnarchen von sich. Ich sagte zu den Sanitätern, dass es doch ein gutes Zeichen sei, wenn sie schlafe“, berichtet ihre Mutter weiter. Medizinische Untersuchungen offenbarten ein Blutgerinnsel im Gehirn. Kurz darauf wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt.

Verhütungsmittel als Ursache

„Die Ärzte sagten uns, sie vermuteten, dass die Antibabypille das Blutgerinnsel verursacht hat“, erklären die Eltern der 19-Jährigen. Sie erheben nun schwerwiegende Anschuldigungen und möchten andere Familien sensibilisieren. Zu diesem Zweck haben sie eine Stiftung ins Leben gerufen. „Wir würden uns wünschen, dass bei Personen mit bereits diagnostiziertem Bluthochdruck strengere Kontrollen durchgeführt werden, bevor ihnen erneut die Antibabypille verschrieben werden kann.“

Bei ihrer Tochter habe das Verhütungsmittel offenbar zu Bluthochdruck geführt. Kerry betont, dass ihre Tochter das Medikament nie eingenommen hätte, wenn sie über die Risiken aufgeklärt worden wäre.

„In ihrem Andenken hoffen wir, dass andere Leben gerettet werden.“

Bekannte Risiken

Die Antibabypille zählt auch in Österreich zu den meistgenutzten Verhütungsmethoden. Neben leichteren Nebenwirkungen wie Übelkeit, Schwindel und Brustspannen bestehen auch ernstere Langzeitrisiken. Dazu gehören insbesondere die Entwicklung von Thrombosen oder Brustkrebs. Die Techniker Krankenkasse hat umfangreiche Informationsmaterialien zu diesen Risiken veröffentlicht.

Forschungsergebnisse zeigen zudem, dass Krebserkrankungen bei jungen Menschen zunehmen und identifizieren besondere Risikogruppen.