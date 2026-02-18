Patronenhülsen statt Täter: Mysteriöse Schüsse in Favoriten

Knallgeräusche durchbrechen die Morgenstille in Wien-Favoriten. Nach einem Streit zwischen zwei Männern bleiben nur Patronenhülsen zurück – von den Beteiligten fehlt jede Spur.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs wurden Anwohner der Laxenburger Straße in Wien-Favoriten durch Schüsse alarmiert. Ein Postbote hatte zunächst gegen 8.25 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf offener Straße beobachtet. Kurz darauf meldeten mehrere Zeugen verdächtige Knallgeräusche.

Spuren am Tatort

Die alarmierten Polizeibeamten konnten am Tatort zwei Patronenhülsen sicherstellen. Laut Philipp Haslinger, Sprecher der Landespolizeidirektion, stammen diese vermutlich von einer scharfen Schusswaffe. Von den beiden Kontrahenten fehlte nach dem Vorfall jede Spur – sie dürften nach der Auseinandersetzung geflüchtet sein.

Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar.

Die Außenstelle Süd des Wiener Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen und arbeitet an der Aufklärung des Falls.