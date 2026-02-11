Amoklauf an Schule durch Frau in Kleid – Zehn Tote

In der friedlichen 2.400-Seelen-Gemeinde Tumbler Ridge hinterlässt eine bewaffnete Frau eine Spur der Verwüstung. Die Hintergründe der Bluttat bleiben rätselhaft.

Amoklauf erschüttert Kleinstadt

Eine bewaffnete Frau hat in der kanadischen Kleinstadt Tumbler Ridge ein Blutbad angerichtet. Bei dem Amoklauf an einer Sekundarschule und einem angrenzenden Wohnhaus kamen mindestens neun Menschen ums Leben, darunter auch die Täterin, die sich nach der Tat selbst richtete. Weitere 25 Personen werden in einem örtlichen Gesundheitszentrum behandelt, zwei davon schweben in Lebensgefahr.

Die Polizei fand acht Todesopfer in der Tumbler Ridge Secondary School in British Columbia sowie zwei weitere in einem nahegelegenen Wohnhaus. Nach Angaben der Behörden starb die Angreiferin durch eine selbst zugefügte Schusswunde. Die Identität der Täterin und ihr Motiv sind bislang unklar. In einer Notfallwarnung, die während des Amoklaufs an Mobiltelefone verschickt wurde, wurde die Schützin als „Frau in einem Kleid“ mit braunen Haaren beschrieben.

Der Schüler Darian Quist erlebte die dramatischen Szenen hautnah mit. Als der Lockdown-Alarm durch die Flure hallte, ahnte er zunächst nichts Böses. Erst als er verstörende Bilder vom Tatort erhielt, wurde ihm das Ausmaß der Tragödie bewusst. „Wir haben mehr als zwei Stunden lang Tische vor die Türen geschoben und uns verbarrikadiert“, berichtete der Schüler der 12. Klasse, bis die Polizei sie schließlich aus dem Gebäude eskortierte.

Polizeiliche Ermittlungen

Ken Floyd, Superintendent der Royal Canadian Mounted Police (RCMP), erklärte: „Ich denke, wir werden Schwierigkeiten haben, das ‚Warum‘ zu bestimmen, aber wir werden unser Bestes tun, um herauszufinden, was geschehen ist.“ Die Polizei bestätigte, dass die in der Schule tot aufgefundene Verdächtige mit der in der Notfallwarnung beschriebenen Person übereinstimmt. Die Beamten durchsuchten weitere Häuser und Grundstücke, um mögliche weitere Verletzte oder Zusammenhänge mit dem Amoklauf zu ermitteln. Die Notfallwarnung, die die Bevölkerung zum Aufsuchen von Schutzräumen aufgefordert hatte, wurde am frühen Abend aufgehoben.

Die Gemeinde Tumbler Ridge mit ihren rund 2.400 Einwohnern steht unter Schock. In einer Erklärung der Bezirksverwaltung heißt es: „Unsere Herzen sind bei allen Betroffenen, und wir erkennen an, dass viele Einwohner möglicherweise schockiert, verängstigt und überwältigt sind.“ Sowohl die Sekundar- als auch die Grundschule bleiben für den Rest der Woche geschlossen. Die betroffene Sekundarschule wird von 175 Schülern der 7. bis 12. Klasse besucht.

Politische Reaktionen

Kanadas Premierminister Mark Carney zeigte sich tief betroffen: „Ich bin erschüttert über die heutigen schrecklichen Schießereien in Tumbler Ridge. Meine Gebete und mein tiefstes Beileid gelten den Familien und Freunden, die durch diese schrecklichen Gewalttaten Angehörige verloren haben.“ Er dankte den Einsatzkräften für ihren Mut und ihre Selbständigkeit und betonte: „Unsere Fähigkeit, in Krisenzeiten zusammenzustehen, ist das Beste an unserem Land – unsere Empathie, unsere Einheit und unser Mitgefühl füreinander.“ Carney versicherte, dass die Bundesregierung eng mit den lokalen Behörden zusammenarbeite, um die bestmögliche Unterstützung für die Gemeinschaft zu gewährleisten.

Auch David Eby, der Regierungschef von British Columbia, versprach umfassende Hilfe für die Betroffenen. „Die Regierung wird in den kommenden Tagen jede mögliche Unterstützung für die Gemeindemitglieder sicherstellen, während wir alle versuchen, diese unvorstellbare Tragödie zu verarbeiten. Dies ist etwas, das noch jahrelang nachwirken wird.“ Sichtlich erschüttert reagierte Eby auf die Frage, was er Eltern sagen würde, die nun Angst haben, ihre Kinder zur Schule zu schicken: „Das ist die Art von Dingen, die sich anfühlen, als würden sie an anderen Orten passieren und nicht so nah an der Heimat.“ Das Bildungsministerium entsendet bereits traumaerfahrene Berater in die Region, um Kinder und ihre Familien zu unterstützen.

Pastor George Rowe von der örtlichen Fellowship Baptist Church beschrieb erschütternde Szenen aus dem Zentrum, in dem Familien auf Nachrichten warteten. „Es war kein schöner Anblick. Familien warten noch immer darauf zu erfahren, ob es ihr Kind ist, das verstorben ist“, berichtete er.

„Das Schlimmste heute Abend war, dass ich weggehen musste und die Familien noch immer warten müssen. Es ist so schwierig.“