Leichenfund in Wohnung: Mutter tötete Sohn (5) und sich selbst

In einem Mehrfamilienhaus im nördlichen Kitzbühel kam es am Dienstag zu einer erschütternden Tragödie. Gegen Mittag, etwa um 13.45 Uhr, wurden Polizeikräfte zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss gerufen. Ein Bekannter hatte die Behörden alarmiert, nachdem er die 48-jährige Bewohnerin nicht mehr erreichen konnte.

Nach dem Öffnen der Wohnungstür bot sich den Beamten ein schockierendes Szenario: Sie fanden sowohl den fünfjährigen Sohn als auch dessen Mutter leblos vor. Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Polizeiangaben um österreichische Staatsangehörige.

Die ersten Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Mutter zunächst ihr Kind tötete und sich anschließend das Leben nahm. Die Ermittler schließen ein Fremdverschulden am Tod der 48-Jährigen aus. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, soll sich die Frau erhängt haben. Am Tatort fanden die Beamten keinerlei Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen. „Wir stehen vor einem überaus tragischen Fall, den wir nun akribisch aufarbeiten müssen“, erklärte Katja Ters, die Leiterin des Landeskriminalamts Tirol, gegenüber der „Krone“.

⇢ Todeswarnung auf Zettel: Hilflose Familie nach Verlust staatlicher Unterstützung ausgelöscht



Offene Fragen

Zahlreiche Aspekte des Falls bleiben vorerst ungeklärt, insbesondere die Frage nach dem Motiv der Tat. Um die genaue Todesursache des Kindes festzustellen, wurde eine Obduktion angeordnet. Wie der Fünfjährige zu Tode kam, war am Dienstagabend noch nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen lebten Mutter und Sohn allein in der Wohnung und galten in ihrem Umfeld als unauffällig.

Ähnlicher Fall

Der Vorfall weckt Erinnerungen an eine ähnliche Tragödie in Leoben in der Steiermark, bei der eine 39-jährige Mutter ihren elfjährigen Sohn Samuel tötete. Die Frau befand sich laut Ermittlern „psychisch in einem Ausnahmezustand“ und soll nach ihrer Festnahme laut „Krone“ geäußert haben: „Der Bub war vom Teufel besessen!“ Im Gegensatz zum Kitzbüheler Fall überlebte die Mutter aus Leoben und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Zwei verschiedene Orte, zwei Familien, zwei unfassbare Geschehnisse – und viele Fragen, die nun von den Ermittlungsbehörden beantwortet werden müssen.