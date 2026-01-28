KOSMO KOSMO
Jugendstrafverfahren

Nach Grazer Amoklauf: 15-Jähriger drohte Blutbad an Schule an

FOTO: EPA-EFE/ANTONIO BAT
1 Min. Lesezeit |

Ein 15-jähriger Linzer Schüler muss sich vor Gericht verantworten, nachdem er mit einem Amoklauf an der Karlhofschule gedroht haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Jugendlichen gefährliche Drohung vor.

Am 20. November soll er von einer öffentlichen Telefonzelle den Polizeinotruf gewählt und angekündigt haben: „Ich hab a Pistole, ich steh Karlhofschule und knall dort Leute ab.“

Bei einer Verurteilung sieht das Jugendgerichtsgesetz eine Höchststrafe von eineinhalb Jahren Freiheitsentzug vor. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Grazer Amoklauf

Der Vorfall steht in zeitlicher Nähe zum Amoklauf in Graz im vergangenen Juni, der österreichweit für Erschütterung sorgte und strengere Waffengesetze nach sich zog. In Oberösterreich wurden seither verstärkt Sicherheitsmaßnahmen in Bildungseinrichtungen implementiert, um ähnliche Vorfälle zu verhindern.

⇢ Klare Strukturen für den Ernstfall: Schulen sollen sicherer werden

Prozess in Linz

Der Prozess wird am Mittwoch am Landesgericht Linz verhandelt.

Die Bedrohung durch potenzielle Amokläufe bleibt weiterhin ein gesellschaftlich relevantes Sicherheitsthema in Österreich.

KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
