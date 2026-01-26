Klare Strukturen für den Ernstfall: Schulen sollen sicherer werden

Niederösterreichs Schulen rüsten sich für den Ernstfall: Ein neues Sicherheitskonzept mit schulspezifischen Einsatzmappen und direkten Polizeikontakten soll Krisenreaktionen optimieren.

Eine neue Sicherheitsinitiative soll niederösterreichische Schulen besser auf Krisensituationen vorbereiten. Im Zentrum des Projekts stehen spezielle Einsatzmappen, die in Kooperation zwischen Bildungsdirektion und Polizei entwickelt werden. Diese sollen klare Handlungsabläufe für Notfälle definieren.

Das Konzept basiert auf einer direkten Verbindung zwischen Bildungseinrichtungen und Exekutive. Jeder Schule wird künftig ein fester Ansprechpartner bei der zuständigen Polizeiinspektion zugewiesen. Diese Kontaktperson führt gemeinsam mit der Schulleitung Sicherheitsbegehungen durch, bei denen Fluchtwege, Notausgänge, Sammelpunkte und sicherheitsrelevante Einrichtungen dokumentiert werden.

Die gesammelten Informationen fließen anschließend in die schulspezifischen Einsatzmappen ein. Landespolizeidirektor Franz Popp betont: „Jede Schule hat ihre eigenen baulichen und organisatorischen Besonderheiten. Wenn wir diese bereits im Vorfeld kennen, können wir im Ernstfall schneller, gezielter und sicherer handeln.“

Standardisierte Einsatzunterlagen

Die standardisierten Einsatzunterlagen folgen einem österreichweit einheitlichen Schema und unterliegen einer jährlichen Aktualisierungspflicht. Sie ergänzen die bereits bestehenden Krisen- und Notfallpläne der Schulen und dienen ausschließlich der polizeilichen Einsatzvorbereitung.

Die Aussendung unterstreicht, dass das Programm darauf abzielt, die Reaktionsfähigkeit bei potenziellen Bedrohungsszenarien zu optimieren und gleichzeitig das Sicherheitsempfinden innerhalb der Schulgemeinschaft nachhaltig zu verbessern. Obwohl es in Niederösterreich bislang bei Drohungen geblieben sei, würden tragische Vorfälle in anderen Regionen die Bedeutung professioneller Präventionsmaßnahmen verdeutlichen. Im vergangenen Jahr hatte ein Amoklauf in Graz elf Todesopfer gefordert.

Klare Kommunikation

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) erklärt: „Schulen müssen sichere Orte sein, an denen Lernen ohne Angst möglich ist. Mit dieser Initiative setzen wir einen weiteren, gezielten Schritt für den Schutz unserer Kinder und Jugendlichen.“

Das Projekt umfasst auch die Etablierung eindeutiger Kommunikations- und Meldeketten. Bei Bedrohungssituationen sollen sowohl die Polizei als auch der verantwortliche Schulqualitätsmanager verständigt werden. Die externe Kommunikation erfolgt koordiniert über die Kommunikationsstabsstelle der Bildungsdirektion in Absprache mit den Sicherheitsbehörden.

Niederösterreichs Bildungsdirektor Karl Fritthum fasst zusammen: „Ziel bleibt klar: Schulen sollen auch in herausfordernden Zeiten sichere, geschützte und vertrauensvolle Orte für junge Menschen sein.“