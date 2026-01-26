Frontalcrash im Schnee: Verursacher lässt verletzte Villacherin zurück

Auf schneebedeckter Straße endete ein Ausweichmanöver für eine Villacherin mit einem Frontalcrash. Der Verursacher flüchtete in einem blauen Kleinwagen.

Eine 58-jährige Autofahrerin aus Villach wurde am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Abstimmungsstraße verletzt. Die Frau fuhr in Richtung Maria Gail, als ein nicht identifiziertes Fahrzeug aus einer Wohnanlage auf die Fahrbahn einbog und kurzzeitig stehen blieb. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Villacherin nach rechts aus und bremste stark ab. Auf der schneebedeckten, rutschigen Straße verlor sie jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit einer Grundstücksmauer. Bei dem Aufprall erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades.

Fahrerflucht begangen

Der mutmaßlich blaue Kleinwagen setzte seine Fahrt in Richtung Maria Gail fort, ohne am Unfallort anzuhalten. Eine anschließende Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug blieb erfolglos. Die Verkehrsinspektion Villach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 059 133 26 4444 zu melden.