Banking-Horror: So stehlen Profis jetzt Ihr Sparkassen-Konto leer

Mit falschen Steuerrückerstattungen ködern Betrüger aktuell Sparkassen-Kunden. Die raffinierte Masche zielt auf Banking-Daten ab und arbeitet mit psychologischem Druck.

Das Computer-Notfallteam der Sparkassen-Finanzgruppe schlägt Alarm wegen einer aktuellen Betrugsmasche. Kriminelle kontaktieren potenzielle Opfer mit dem Versprechen einer Steuerrückerstattung. Die Betrüger locken die Empfänger auf täuschend echt wirkende Phishing-Webseiten, wo sie Banking-Zugangsdaten und persönliche Informationen abgreifen wollen. Um Druck aufzubauen, setzen die Täter eine angebliche Frist zum 31. Jänner, bis zu der das vermeintliche Formular ausgefüllt werden müsse.

Experten raten dringend davon ab, auf solchen Seiten persönliche Daten einzugeben. Als grundlegende Sicherheitsregel gilt: Banking-Aufträge sollten ausschließlich dann per App oder TAN-Verfahren bestätigt werden, wenn man den Vorgang selbst initiiert hat. Wer bereits Daten auf einer verdächtigen Webseite eingegeben hat, sollte unverzüglich seine Sparkasse kontaktieren, um den Online-Banking-Zugang sperren zu lassen.

Zusätzlich empfehlen Sicherheitsexperten, das Konto auf unberechtigte Abbuchungen zu überprüfen und bei Verdacht auf Betrug Anzeige bei der Polizei zu erstatten, da die gestohlenen Daten auch für Identitätsdiebstahl missbraucht werden können.

Zweistufige Betrugsmasche

Besonders tückisch an dieser Betrugsmasche ist ihre zweistufige Vorgehensweise: Nach dem Datendiebstahl folgen häufig betrügerische Anrufe. Die Täter geben sich dabei als Mitarbeiter des Finanzamts oder der Bank aus und können durch technische Manipulation sogar die echte Telefonnummer des Geldinstituts im Display anzeigen lassen. In diesen Gesprächen versuchen sie, ihre Opfer zur Freigabe fremder Geräte oder zur Bestätigung nicht selbst veranlasster Überweisungen mittels TAN zu überreden.

Schutzmaßnahmen empfohlen

