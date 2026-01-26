Tödlicher Kollaps nach Ausschweifung: Notruf kam 90 Minuten zu spät

Ein 45-jähriger Mann verstarb am 4. Oktober des Vorjahres in einem zwielichtigen Nachtlokal in Wien-Wieden. Der Tod durch Sauerstoffmangel ereignete sich in den frühen Morgenstunden, nachdem das Opfer unter der grellen Beleuchtung des Lokals zusammengebrochen war. Dem Vorfall gingen Auseinandersetzungen zwischen drei Personen voraus, wobei neben Alkoholkonsum auch der Verdacht auf Drogenkonsum besteht.

Das Überwachungsvideo dokumentiert, wie das Opfer um 6:54 Uhr bewusstlos vom Barstuhl stürzte. Statt Hilfe zu leisten, verließ ein 53-jähriger Gast das Etablissement – laut Anklageschrift aus verletztem Ehrgefühl. Die Aufnahmen belegen zudem, dass sich der 41-jährige Barmitarbeiter anschließend an dem wehrlosen Mann vergangen haben soll.

Verzögerte Hilfeleistung

Der inzwischen entlassene Angestellte rief sogar noch einen weiteren Nachtschwärmer (34) in das Lokal und setzte die anzüglichen Aktivitäten unbeeindruckt fort. Der Notruf bei der Rettung erfolgte erst um 8:22 Uhr, zu diesem Zeitpunkt konnte dem Opfer nicht mehr geholfen werden.

Die beiden Gäste müssen sich nun wegen unterlassener Hilfeleistung vor Gericht verantworten, während dem Barkeeper zusätzlich der Missbrauch einer wehrlosen Person zur Last gelegt wird.

Anwälte äußern sich

Rechtsanwalt Zaid Rauf, der den Barkeeper kürzlich aus der Untersuchungshaft holen konnte, bezeichnet den verhängnisvollen Abend als „Drama für alle Beteiligten“. Der Verteidiger Sascha Flatz vertritt jenen Angeklagten, der das Lokal verließ, als das Opfer laut gerichtsmedizinischem Gutachten noch zu retten gewesen wäre.

Für alle drei Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.