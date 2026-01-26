Barock trifft Bauchmuskel: Historisches Palais wird zur Fitness-Disco

Fitness trifft Clubfeeling: Im historischen Palais Auersperg verwandelt sich das Training zur Party. Das neue Disco-Workout verspricht Schweißperlen zu DJ-Beats.

Fitness-Enthusiasten aufgepasst: Ab 10. Februar bringt das Disco Training frischen Wind in die Wiener Workout-Szene. Die innovative Trainingsmethode zieht ins prachtvolle Palais Auersperg in Wien-Josefstadt ein und kombiniert schweißtreibendes High Intensity Intervall Training mit Club-Atmosphäre. Das Erfolgsrezept verbindet kurze, kraftvolle Trainingseinheiten mit Erholungsphasen – alles untermalt von DJ-Beats, stimmungsvoller Beleuchtung und unter Anleitung erfahrener Trainer. Für viele Teilnehmer erweist sich dieses Konzept als deutlich ansprechender als das klassische Fitnessstudio-Programm.

Die Übungen werden regelmäßig variiert und lassen sich an jedes Fitnesslevel anpassen, sodass sowohl Anfänger als auch Sportprofis auf ihre Kosten kommen. Mit einem Einstiegspreis von 17 Euro pro Einheit bleibt das Angebot erschwinglich. Detaillierte Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte auf www.disco-training.at.

Trainingszeiten

Die Termine verteilen sich über mehrere Monate: Im Februar am 10. (Eröffnung) und 24., im März am 10. und 24., im April am 8., 22. und 29., im Mai am 20., im Juni am 3. und 15. Veranstaltungsort ist das Palais Auersperg in der Auerspergstraße 1, Wien-Josefstadt. An jedem Termin stehen drei Zeitfenster zur Auswahl: 17:30 Uhr, 18:30 Uhr und 19:30 Uhr.

Ticket-Verlosung

Für die Premiere am 10. Februar 2026 verlosen wir insgesamt sechs Tickets – je zwei pro Zeitfenster (17:30, 18:30 und 19:30 Uhr). Wer teilnehmen möchte, füllt einfach das Gewinnspielformular aus. Die Aktion läuft bis zum 3. Februar 2026, 8:00 Uhr morgens.

Die glücklichen Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Eine Barablöse ist nicht möglich, der Rechtsweg ausgeschlossen.