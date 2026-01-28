Tödliche Flammen-Falle: Beweise im Schweizer Bar-Inferno verschwunden

Brennbarer Schaumstoff, blockierte Notausgänge und gelöschte Beweise – der Silvesterbrand in Crans-Montana entwickelt sich zum Behördenskandal mit internationalen Folgen.

Die Aufarbeitung des verheerenden Silvesterbrands in Crans-Montana entwickelt sich für die Schweizer Behörden zunehmend zur Belastungsprobe. Nahezu täglich kommen neue Details ans Licht, die Fragen zur Sicherheit der Unglücksbar „Le Constellation“ aufwerfen. Jüngste Erkenntnisse deuten auf gravierende Probleme mit der Deckenverkleidung hin, die bereits Wochen vor der Katastrophe aufgetreten waren. Diese Verkleidung gilt als wahrscheinlicher Auslöser für die rasche Ausbreitung des Feuers, das 40 Menschen das Leben kostete und 116 weitere zum Teil schwer verletzte.

Die Ermittlungen werden durch eine schwerwiegende Panne überschattet: Potenziell wichtige Überwachungsaufnahmen wurden offenbar versehentlich von der Polizei gelöscht. Zunehmend gerät der französische Barbetreiber ins Zentrum der Untersuchungen. Ihm wird vorgeworfen, ohne behördliche Genehmigung und Kontrolle Umbauarbeiten durchgeführt zu haben. Für Angehörige und Hinterbliebene ist es daher kaum nachvollziehbar, dass die Schweizer Justiz ihn kürzlich aus der Untersuchungshaft entließ. Die italienische Regierung hat als Reaktion auf die aus ihrer Sicht mangelhafte Aufklärungsarbeit diplomatische Konsequenzen gezogen und ihren Botschafter aus Bern abberufen.

Probleme vor dem Brand

Der französische Fernsehsender France 2 veröffentlichte belastendes Material: Ein Video und Sprachnachrichten zwischen dem Barbetreiber Jacques Moretti und einem seiner Angestellten dokumentieren Probleme mit den Schaumstoffplatten an der Decke bereits Mitte Dezember, etwa zwei Wochen vor dem Brand. Die Aufnahmen vom 14. Dezember 2025 zeigen Versuche, durchhängende Schaumstoffplatten mit Billardqueues und zusammengerollten Papierservietten wieder an die Decke zu drücken.

In der Kommunikation mit seinem 28-jährigen Kellner Gaëtan, der später selbst bei dem Feuer verletzt wurde, ist erkennbar, dass die offenbar neu angebrachten Schaumstoffplatten nicht richtig hafteten. Nach einem ersten Befestigungsversuch meldete Moretti: „Ja, es sieht ganz gut aus. Bitte entfernen Sie die anderen.“ Der Kellner äußerte jedoch Bedenken und antwortete: „Nur an dieser einen Stelle hat es meiner Meinung nach noch nicht richtig gehalten. Sehen Sie, man kann die Decke durchsehen, im Vergleich zu vorher, als der Schaumstoff noch da war. Vielleicht sollten wir dort noch etwas Schaumstoff anbringen.“

Die Sprachnachrichten legen nahe, dass kurz vor dem Unglück die Schaumstoffplatten an der Decke ausgetauscht wurden. Die neuen Platten hafteten offenbar nicht nur unzureichend, sondern bestanden möglicherweise auch aus einem Material, dessen Eigenschaften dem Betreiber nicht vollständig bekannt waren. Die Ermittler gehen davon aus, dass in der Silvesternacht Sprühkerzen oder Pyrotechnik auf Alkoholflaschen diese Schaumstoffplatten entzündeten und so die Katastrophe auslösten.

Ein weiterer Zeuge berichtete der Frankfurter Rundschau, dass er bereits vier Tage vor dem Unglück Auffälligkeiten bemerkt hatte. Der Gast namens Samuel M. beobachtete, wie der Lärmschutz-Dämmstoff über dem Billardtisch lose von der Decke hing und „Wellen“ bildete. Nach dem Unglück wandte er sich an die Ermittler: „Jemand sagte mir, dass es von der Decke regnen würde. Ich bemerkte, dass der Schaum über dem Billardtisch eine Welle bildete. Er war nicht richtig an der Decke befestigt, sondern hing ein wenig herunter.“

Laut der französischen Zeitung Le Parisien erklärte Jacques Moretti bei einer Vernehmung am 20. Jänner, er habe den Schaumstoff selbst auf seine Brennbarkeit getestet. „Ich habe einen Brenner genommen, um den Schaumstoff zu testen. Er hat gebrannt, ich musste das Feuer löschen, aber das Einzige, was mich gestört hat, war der Rauch, ansonsten hat mich nichts schockiert“, wird Moretti von France 2 zitiert. Sein Anwalt Nicola Meier betonte, dass sein Mandant den Schallschutzschaumstoff in einem Fachgeschäft ausgewählt habe. „Dieser Schaumstoff wurde ihm empfohlen“, erklärte der Verteidiger. „Nach dem Einbau wurde der Schaumstoff mehrfach überprüft“, versicherte er – auch in Anwesenheit eines Feuerwehrverantwortlichen, wobei niemand Einwände erhoben habe.

Behördliche Versäumnisse

Recherchen des Schweizer Mediums 24 Heures decken lückenhafte behördliche Kontrollen der Bar auf. Demnach wurden 2015 Umbauarbeiten ohne Baugenehmigung durchgeführt. Wie die Online-Plattform Watson berichtet, sei für das Lokal nie ein Brandschutzkonzept verlangt worden. Die Veranda des Lokals wurde eigenmächtig umgebaut, ohne dass dafür Baupläne eingereicht wurden – ausgerechnet dieser Bereich wurde in der Brandnacht für viele junge Menschen zur tödlichen Falle. Bei Kontrollen durch die Gemeinde Crans-Montana in den Jahren 2018 und 2019 wurden zwar verschiedene Mängel festgestellt, darunter bauliche Probleme, fehlende Schulungen und keine Evakuierungsübungen, der Betrieb durfte jedoch unter Auflagen weitergehen. Nach 2019 fanden keine weiteren Kontrollen mehr statt; die nächste war erst für das Frühjahr 2026 vorgesehen.

Le Parisien berichtet unter Berufung auf mehrere Zeugenaussagen, dass der Notausgang an der Rückseite des Nachtclubs in der Brandnacht verschlossen gewesen sei. Eine Überwachungskamera dokumentierte, dass ein Stuhl den Ausgang kurz vor dem Brand blockierte. „Ich denke, ein Gast hat ihn am Abend oder am Tag zuvor dort hingestellt“, erklärte Jacques Moretti während seiner Vernehmung. Auch eine sogenannte „Service-Türe“ im Erdgeschoss sei zum Zeitpunkt des Feuers versperrt gewesen. Diese Ermittlungsergebnisse belasten den Barbetreiber erheblich. Gegen ihn und seine Ehefrau Jessica wird wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Umso überraschender erscheint die Entscheidung, Jacques Moretti Ende vergangener Woche aus der Untersuchungshaft zu entlassen.

Das zuständige Zwangsmaßnahmengericht des Kantons Wallis begründete die Freilassung mit einer Neubewertung des Fluchtrisikos, wie die Zeitung Blick berichtet. Der 49-Jährige erhielt dieselben Auflagen wie seine Frau, die durchgehend auf freiem Fuß bleiben durfte. Er musste seine Ausweis- und Aufenthaltsdokumente bei der Staatsanwaltschaft hinterlegen und muss sich täglich bei einer Polizeidienststelle melden. Zudem wurde eine Kaution von 216.000 Euro festgesetzt. Laut Frankfurter Rundschau habe jedoch nicht Moretti selbst, sondern ein „Freund aus Genf“ die Kautionen für das Ehepaar hinterlegt. Die Summe von insgesamt mehr als 400.000 Euro sei von einem Konto in Dubai überwiesen worden.

Keine der beteiligten Schweizer Behörden macht in diesem Fall eine gute Figur – weder die Gemeinde Crans-Montana noch die zuständige Staatsanwaltschaft. Eine weitere Ermittlungspanne wirft nun auch ein schlechtes Licht auf die Gemeindepolizei von Crans-Montana. Wie die NZZ berichtet, wurden die Aufzeichnungen von rund 250 Überwachungskameras im gesamten Ortsgebiet gelöscht, bevor die Staatsanwaltschaft diese auf mögliche Hinweise untersuchen konnte. Der Nobelskiort verfügt seit 2006 über ein umfassendes Videoüberwachungssystem, auf das die Gemeinde stolz ist und das wesentlich zur Sicherheit des Ortes beiträgt.

Das System speichert Aufnahmen jedoch nur für sieben Tage, danach werden die Daten automatisch überschrieben, sofern kein manueller Eingriff erfolgt. Laut einem Schreiben des Polizeikommandanten Yves Sauvain an die Staatsanwaltschaft wurden zwar die Aufnahmen aus der Brandnacht von Mitternacht bis 6 Uhr morgens gesichert, alle Aufzeichnungen vor Mitternacht und nach 6 Uhr seien jedoch unwiederbringlich verloren. Der Polizeikommandant gibt an, die Staatsanwaltschaft habe die Aufnahmen zu spät – erst am 15. Jänner – angefordert, als diese bereits gelöscht waren.

Diese Erklärung wirft Fragen auf, zumal unmittelbar nach der Katastrophe verzweifelte Eltern eines Opfers die Sicherung aller Videoaufnahmen gefordert hatten. Dieser Hinweis blieb offenbar unbeachtet. Die gelöschten Videos hätten laut NZZ möglicherweise klären können, wie viele Minderjährige die Bar nach 22 Uhr ohne gesetzlichen Vertreter betreten haben. Noch wichtiger wären Erkenntnisse darüber gewesen, was vor der verschlossenen Service-Tür im Erdgeschoss und dem Notausgang im Keller geschah. Auch verdächtiges Verhalten beteiligter Personen in den Tagen nach dem Brand hätte dokumentiert sein können. So wurden nach Angaben der Gemeinde etwa Unterlagen zur Bar im Haus eines Mitarbeiters gefunden.

Zur Videoüberwachung in der Bar selbst behauptet Betreiber Jacques Moretti, diese sei um 1.23 Uhr ausgefallen – exakt drei Minuten vor Ausbruch des Feuers. Die Kantonspolizei bezweifelt diese Darstellung. Sie erstellte eine Chronologie der Ereignisse in der „Constellation“, die „insbesondere auf der Grundlage der Zeitstempel der Videoüberwachungsaufnahmen“ der Bar basiert. Diese Chronologie beginnt um 1.26 Uhr – also nach dem angeblichen Systemausfall – mit der Bestellung von zehn Flaschen Alkoholika mit befestigten Feuerwerkfontänen. Dies deutet darauf hin, dass Aufnahmen existieren müssten, die den Zeitpunkt zeigen, als das Feuer bereits ausgebrochen war.

Das Zusammentreffen so vieler fragwürdiger Faktoren ist auffällig, besonders angesichts des unprofessionellen Verhaltens fast aller an der Aufklärung beteiligten Behörden. Neben den Eltern der Opfer, die ihrem Unmut auf verschiedene Weise Ausdruck verleihen, protestiert vor allem die italienische Regierung lautstark gegen das Vorgehen der Schweizer Behörden. Rom hat seinen Botschafter aus Bern abgezogen und lässt ihn im italienischen Fernsehen schwere Vorwürfe erheben. In der Sendung „Cinque minuti“ auf Rai 1 sprach Botschafter Gian Lorenzo Cornado unverblümt von Manipulation während der Ermittlungen.

„Dass man neun Tage wartete, bevor Jacques Moretti verhaftet wurde, seine Wohnung nicht durchsuchte, sein Handy nicht beschlagnahmte und die von der Gemeinde Crans-Montana verwahrten Dokumente nicht sicherstellte, hat mit Sicherheit zur Beweismittelmanipulation beigetragen“, erklärte der Botschafter im italienischen Fernsehen. Die harte Haltung Roms erklärt sich einerseits durch die hohe Zahl italienischer Opfer – sechs der Toten stammten aus Italien. Andererseits hat die rechtspopulistische Regierung erkannt, dass sie mit ihrer kompromisslosen Position gegenüber Bern in der aufgeheizten Stimmung Sympathien gewinnt. Regierungschefin Giorgia Meloni hat angekündigt, den Botschafter erst dann wieder nach Bern zu entsenden, wenn die Schweiz einem gemeinsamen Ermittlungsteam aus Schweizer und italienischen Beamten zustimmt.

Der Druck seitens der Opfer und Hinterbliebenen, die Ursachen für die Katastrophe lückenlos aufzuklären, wird in den kommenden Wochen voraussichtlich weiter zunehmen.

Sollten die Schweizer Behörden nicht in der Lage sein, ungeachtet möglicher eigener Versäumnisse vollständige Transparenz herzustellen, könnte das internationale Ansehen der Eidgenossenschaft erheblichen Schaden nehmen.