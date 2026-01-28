Digitaler Super-GAU: Millionen Gmail-Nutzer im Visier von Cyberkriminellen

Millionenfacher Datenklau bei einem der größten E-Mail-Dienste: Ein Sicherheitsexperte hat eine gigantische Sammlung gestohlener Gmail-Zugangsdaten im Netz aufgespürt.

Ein führender IT-Sicherheitsexperte hat nach eigenen Angaben eine massive Sammlung von rund 48 Millionen kompromittierten Gmail-Zugangsdaten im Internet entdeckt. Dieser beunruhigende Fund verdeutlicht erneut die Verwundbarkeit selbst etablierter Dienste gegenüber kriminellen Cyberaktivitäten. Jeremiah Fowler stieß bei seinen Recherchen auf eine umfangreiche Datenbank, die insgesamt 149 Millionen entwendete Nutzernamen und Passwörter verschiedener großer Online-Plattformen enthält. In seinem Blogbeitrag erläutert der Sicherheitsexperte, dass die kompromittierten Daten von Nutzern aus verschiedenen Ländern weltweit stammen.

⇢ Banking-Horror: So stehlen Profis jetzt Ihr Sparkassen-Konto leer



Ein Sprecher des Technologiekonzerns Google reagierte gegenüber der britischen Zeitung „Daily Mail“ auf die Berichte und bestätigte, dass dem Unternehmen der fragliche Datensatz bekannt sei, welcher „verschiedene Arten von Zugangsdaten, darunter auch einige von Gmail“ enthalte. Der Sprecher stellte jedoch klar, dass es sich nicht um einen aktuellen Sicherheitsvorfall handle. Nach Darstellung von Google basieren die aufgetauchten Daten auf Logs von speziellen Schadprogrammen, die gezielt Anmeldeinformationen von privaten Endgeräten abgreifen.

Laut „Daily Mail“ betonte der Unternehmenssprecher, dass diese Informationen „über einen längeren Zeitraum zusammengetragen“ worden seien und Google solche Aktivitäten fortlaufend überwache. Bei Erkennung kompromittierter Zugangsdaten würden betroffene Konten automatisch gesperrt und Nutzer zur Änderung ihrer Passwörter aufgefordert.

Gmail-Nutzerzahlen

Der E-Mail-Dienst Gmail verzeichnet laut Angaben von „Clean E-Mail“ weltweit über 2,5 Milliarden aktive Nutzer (Stand November 2025). Täglich werden mehr als 120 Milliarden elektronische Nachrichten über die Plattform verschickt. Die meisten Anwender greifen vorwiegend über mobile Endgeräte auf den Dienst zu.

Google implementiert umfassende Sicherheitsmaßnahmen und filtert täglich Milliarden unerwünschter Spam- und Phishing-Nachrichten heraus, was für einen effektiven Kontoschutz sorgt. Zahlreiche Unternehmen setzen auf Gmail für ihre geschäftliche Kommunikation, nicht zuletzt wegen der nahtlosen Integration mit anderen Google-Anwendungen.

Schutzmaßnahmen

Sicherheitsexperte Fowler empfiehlt betroffenen Nutzern einen umgehenden Passwortwechsel. Zusätzlich rät er zur Aktualisierung des Betriebssystems sowie der Sicherheitssoftware. Anwender sollten zudem die Zugriffsberechtigungen ihrer installierten Anwendungen überprüfen und Apps ausschließlich aus vertrauenswürdigen offiziellen Quellen beziehen.

⇢ Passwort-Klau durch gefälschte Login-Fenster – Neue Betrugsmasche explodiert



Auch die von Google angekündigte Möglichkeit zur Änderung der E-Mail-Adresse für Gmail-Nutzer könnte Betrüger anlocken. Fachleute warnen vor einer zunehmenden Anzahl von Phishing-Attacken in diesem Zusammenhang.

Bei derartigen Datenlecks stellen insbesondere schwache oder mehrfach verwendete Passwörter ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Für einen zuverlässigen Schutz digitaler Konten reichen gute Absichten allein nicht aus – vielmehr ist ein durchdachtes System zur Verwaltung von Zugangsdaten erforderlich.

Hier bietet der umfassende CHIP-Test zu Passwort-Managern wertvolle Orientierung, indem er aufzeigt, welche Programme tatsächlich einen wirksamen Beitrag zur digitalen Sicherheit leisten können.