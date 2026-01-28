Vollrausch im Nachtdienst: Justizwache-Beamter suspendiert

Alkoholisiert im Dienst, Waffen trotz Verbot und häusliche Gewalt: Ein Justizwachebeamter sorgt für Unruhe in der Justizanstalt Asten – jetzt drohen ernste Konsequenzen.

Ein Justizwachebeamter verließ im März heimlich seinen Nachtdienst in der Justizanstalt Asten bei Linz, um mit dem Auto ein nahegelegenes Lokal aufzusuchen. Augenzeugen berichten, dass der 43-jährige Martin P. (Name von der Redaktion geändert) erst gegen fünf Uhr morgens in die Anstalt zurückkehrte – deutlich alkoholisiert.

Mitarbeiter der Einrichtung sollen angehalten worden sein, diesen Vorfall sowie weitere dienstliche Verfehlungen des durchtrainierten und vollständig tätowierten Beamten nicht zu melden. Innerhalb der Justizanstalt soll er wiederholt Alkohol konsumiert haben. In einem besonders peinlichen Fall schlief er so lange, dass erst ein Fehlalarm um 11 Uhr vormittags ihn weckte – ein Vorfall, der ihm innerhalb der Belegschaft Spott einbrachte.

Besorgniserregendes Verhalten

Das zunehmend aggressive Verhalten des aus Niederösterreich stammenden Beamten sorgt für wachsende Besorgnis unter den Mitarbeitern. Bereits im vergangenen Jahr kam es zu einem schwerwiegenden Zwischenfall, als Spezialkräfte der Polizei wegen eines Falls häuslicher Gewalt zu seiner Wohnung gerufen wurden und mehrere Schusswaffen konfiszierten. Trotz eines daraufhin verhängten Waffenverbots durfte der Mann weiterhin seinen Dienst versehen – möglicherweise begünstigt durch den akuten Personalmangel im Justizressort.

Laufende Verfahren

Nach einem weiteren Gewaltvorfall gegen eine andere Frau, der in einer polizeilichen Wegweisung mündete, erfolgte nun die Suspendierung des Beamten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, wobei die Unschuldsvermutung gilt. Das Justizministerium bestätigt: „Bezüglich des nächtlichen Vorfalls läuft aktuell ein Disziplinarverfahren.“

Über eine mögliche Entlassung werde ausschließlich „die Bundesdisziplinarbehörde“ entscheiden.