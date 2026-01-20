Todesdrohung nach Streit: Polizei nimmt Serben in Favoriten fest

Ein heftiger Streit in Wien-Favoriten eskalierte am Montag so dramatisch, dass eine besorgte Nachbarin die Polizei alarmierte. Die Beamten trafen eine weinende Frau an.

Eine Nachbarin hörte am Montag einen heftigen Streit aus der Nachbarwohnung und verständigte daraufhin die Polizei. Bei der Auseinandersetzung soll es auch zu tätlichen Übergriffen gekommen sein. Die alarmierten Beamten trafen gegen 12.15 Uhr an der Einsatzadresse in Wien-Favoriten ein, wo sie bereits von der Nachbarin sowie einer sichtlich aufgelösten und weinenden Frau empfangen wurden.

Häusliche Gewalt

Dem Polizeibericht zufolge war es zuvor in der gemeinsamen Wohnung zu einem Konflikt zwischen der 36-jährigen Frau und ihrem gleichaltrigen Ehemann gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 36-jährige Serbe seine Ehefrau nicht nur körperlich angegriffen, sondern ihr auch mit dem Tod gedroht haben.

Polizeiliche Maßnahmen

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann noch vor Ort vorläufig fest. Gegen ihn wurden umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 36-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.

Seine Ehefrau blieb bei dem Vorfall körperlich unversehrt.