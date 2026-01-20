Zugdrama in Spanien: Was steckt hinter dem rätselhaften Gleisriss?

Nach dem verheerenden Zugunglück in Andalusien rückt ein Gleisdefekt in den Mittelpunkt der Untersuchungen. Experten vermuten eine fehlerhafte Schweißnaht als mögliche Unfallursache. Die Zahl der Todesopfer ist mittlerweile auf 41 angestiegen. Insgesamt wurden 43 Personen als vermisst gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen befinden sich keine österreichischen Staatsangehörigen unter den Opfern, jedoch möglicherweise deutsche Staatsbürger, wie das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte.

Der Unfall ereignete sich, als die drei hinteren Waggons eines mit über 200 km/h fahrenden Hochgeschwindigkeitszuges des Betreibers Iryo entgleisten und auf die Gegenfahrbahn gerieten. Ein entgegenkommender Zug konnte trotz Notbremsung die Kollision nicht verhindern – dem Lokführer blieben lediglich 20 Sekunden Reaktionszeit. Mehrere Waggons stürzten nach dem Zusammenstoß eine Böschung hinab.

Die Ursachenforschung gestaltet sich komplex, zumal die Strecke erst kürzlich für mehrere hundert Millionen Euro modernisiert wurde. Auch der verunglückte Iryo-Zug war erst vier Jahre im Einsatz und kurz vor dem Unglück technisch überprüft worden. Die Ermittlungen konzentrieren sich sowohl auf die Infrastruktur als auch auf technische Komponenten des Zuges wie Achsen, Räder, Federung und Bremssysteme. Die anfängliche Vermutung einer überhöhten Geschwindigkeit konnte inzwischen ausgeschlossen werden – beide beteiligten Züge waren langsamer unterwegs als die zulässigen 250 km/h.

Schienenbruch entdeckt

Im Fokus der Untersuchungen steht nun ein Schienenbruch bei Streckenkilometer 318,7. Bei Hochgeschwindigkeitsstrecken werden die Schienen verschweißt, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und den Rollwiderstand zu minimieren.

Laut der spanischen Tageszeitung „El Mundo“, die sich auf an der Untersuchung beteiligte Techniker beruft, erstreckt sich der Bruch über mehr als 30 Zentimeter. Als Ursache kommt eine mangelhafte Schweißverbindung in Betracht. Alternativ könnte die Schweißnaht durch Belastung oder Witterungseinflüsse im Laufe der Zeit beschädigt worden sein, was schließlich zum folgenschweren Bruch führte. Dies sei „eine mehr als wahrscheinliche Ursache für die Entgleisung des Iryo“, werden die Ermittler zitiert.

Ungewöhnlicher Vorfall

Die Gleisanlagen werden nun mittels Ultraschalluntersuchungen überprüft. Die Aufklärung der Unfallursache soll letztlich auch die Frage der rechtlichen Verantwortung klären.

Fachleute zeigen sich verwundert über die Umstände des Unglücks. Der Geschäftsführer des Zugherstellers bezeichnete den Vorfall als „ungewöhnlich“, da er sich „nicht in einer Kurve, sondern auf einer Geraden“ und bei „für diesen Zug moderater Geschwindigkeit“ ereignet habe.

Er betonte zudem, dass es sich um einen „Zug mit modernster Technologie“ handle, bei dem „alle Inspektionen und Wartungsarbeiten planmäßig durchgeführt“ worden seien.