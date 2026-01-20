KOSMO KOSMO
Mordermittlung

Neues im Fall Babyleiche in Nickelsdorf: Hinweise aufgetaucht

Symbolbild FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein grausamer Fund erschüttert Nickelsdorf: Ein Neugeborenes wurde am Grenzübergang zurückgelassen und starb in der Kälte. Die Spur führt zu einer Frau aus einem rumänischen Bus.

Nach dem Fund eines toten Neugeborenen am Grenzübergang Nickelsdorf im Burgenland arbeitet die Landespolizeidirektion Burgenland mit Hochdruck an den Mordermittlungen. Überwachungsaufnahmen dokumentieren, wie eine Frau aus einem rumänischen Reisebus ausstieg, eine schwarze Tasche trug und sich zu einem Abfallbehälter begab. Nur Stunden danach entdeckten Passanten dort die Leiche des Säuglings.

Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge verstarb das weibliche Baby vermutlich zwischen 9 und 13 Uhr am Sonntag durch Unterkühlung am Grenzübergang.

⇢ Schock! Neugeborenes tot aufgefunden

Verdächtige Pflegekraft

Die Ermittler vermuten, dass es sich bei der Verdächtigen um eine in der Pflege tätige Person handelt. Ein Busfahrer war ihr beim Abstellen der Tasche behilflich.

Als der Notarzt am Fundort eintraf, konnte er nur noch den Tod des Neugeborenen feststellen. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat eine Autopsie angeordnet und konzentriert ihre Fahndung auf den betreffenden Bus.

Der Bus soll sich den Ermittlungen zufolge noch auf österreichischem Staatsgebiet befinden.

