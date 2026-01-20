Schock! Neugeborenes tot aufgefunden

Ein erschütternder Fund erschüttert Nickelsdorf: Passanten entdeckten am Sonntag ein totes Neugeborenes am Grenzübergang. Die Hintergründe bleiben rätselhaft.

Tragischer Fund am Grenzübergang: Reisende entdeckten am Sonntag ein lebloses Neugeborenes in Nickelsdorf im Burgenland. Die Passanten stießen gegen 13 Uhr auf den Körper des kleinen Mädchens und verständigten umgehend die Rettungskräfte.

Der alarmierte Notarzt konnte am Grenzübergang im Bezirk Neusiedl am See nur noch den Tod des Säuglings feststellen. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte den Vorfall am Dienstag in einer offiziellen Mitteilung.

Ermittlungen laufen

Die Behörden haben inzwischen eine Obduktion angeordnet und Ermittlungen eingeleitet.

Die gerichtsmedizinische Untersuchung soll nun klären, ob das Kind bereits tot zur Welt kam, nach der Geburt verstarb oder durch Fremdeinwirkung zu Tode kam.