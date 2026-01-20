KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Tragödie

Schock! Neugeborenes tot aufgefunden

Schock! Neugeborenes tot aufgefunden
FOTO: iStock/Elmar Gubisch
1 Min. Lesezeit |

Ein erschütternder Fund erschüttert Nickelsdorf: Passanten entdeckten am Sonntag ein totes Neugeborenes am Grenzübergang. Die Hintergründe bleiben rätselhaft.

Tragischer Fund am Grenzübergang: Reisende entdeckten am Sonntag ein lebloses Neugeborenes in Nickelsdorf im Burgenland. Die Passanten stießen gegen 13 Uhr auf den Körper des kleinen Mädchens und verständigten umgehend die Rettungskräfte.

Der alarmierte Notarzt konnte am Grenzübergang im Bezirk Neusiedl am See nur noch den Tod des Säuglings feststellen. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte den Vorfall am Dienstag in einer offiziellen Mitteilung.

Ermittlungen laufen

Die Behörden haben inzwischen eine Obduktion angeordnet und Ermittlungen eingeleitet.

Die gerichtsmedizinische Untersuchung soll nun klären, ob das Kind bereits tot zur Welt kam, nach der Geburt verstarb oder durch Fremdeinwirkung zu Tode kam.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Drogenschmuggel
Riesiger Drogenfund am Flughafen: 21-Jährige mit 28 Kilo Cannabis geschnappt
| Naturschauspiel
Himmlisches Feuerwerk: Polarlichter verwandeln Österreichs Nachthimmel
| Showsensation
Gottschalks Erben? Kaulitz-Zwillinge vor Sensation im ZDF
| Jugendschutz
Social-Media-Verbot für Minderjährige? Nächstes Land plant radikalen Schritt
| Krisenmodus
Absturz nach Rekordjahr: Flughafen Wien verliert Millionen und Airlines
MEHR AKTUELLE NEWS