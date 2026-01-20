Nicht gewartet! Grazer NEOS-Chef springt vor fahrende Straßenbahn

In der steirischen Landeshauptstadt Graz hat ein Zwischenfall mit dem Neos-Gemeinderat und Bürgermeisterkandidaten Philipp Pointner für Aufsehen gesorgt. Im Grazer Stadtteil Mariatrost, wo aktuell eine Baustelle den Schienenersatzverkehr beeinträchtigt, kam es zu einer Konfrontation zwischen dem Politiker und einem Straßenbahnfahrer.

Nach Angaben der „Kronen Zeitung“ ereignete sich der Vorfall am vergangenen Mittwoch, als Pointner mit einem Ersatzbus ankam und in die Straßenbahn umsteigen wollte.

Augenzeugen berichteten, der Neos-Politiker sei vor die bereits anfahrende Bahn gesprungen und habe den Fahrer heftig beschimpft, nachdem dieser die Türen geschlossen hatte. Der Straßenbahnfahrer musste demnach eine Notbremsung einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Anschließend soll es zu einem lautstarken Wortwechsel gekommen sein.

Pointners Darstellung

Der Neos-Lokalpolitiker räumt zwar ein, vor die Straßenbahn gelaufen zu sein, widerspricht jedoch den Vorwürfen in wesentlichen Punkten. „Von einer Notbremsung kann keine Rede sein. Die Bim ist gerade erst angefahren und war zwischen 1 und 3 km/h schnell“, erklärt Pointner gegenüber der „Krone“. Er schildert den Ablauf anders: „Ich bin, wie andere Fahrgäste auch, mit dem Ersatzbus dort angekommen, der Fahrer sieht dies zwar, fährt aber einfach weg.“

„Ich bin dann vor die Straßenbahn gelaufen und habe gerufen, dass er die Türen öffnen soll, weil wir ja die Kunden sind.“ Auch den Vorwurf der Beschimpfungen weist der Grazer Neos-Chef entschieden zurück. Er betont vielmehr die Unterstützung anderer Fahrgäste: „Viele Leute haben sich im Anschluss auch bei mir bedankt.“

Baustellen-Problematik

„Es ist einfach ein Wahnsinn, was in Mariatrost seit der Baustelle in der Hilmteichstraße abgeht.“ Laut Pointner sei es leider „sehr oft“ der Fall, dass Straßenbahnfahrer nicht auf ankommende Fahrgäste warten würden.