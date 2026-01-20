Nagel-Studio wird zur Stromfalle – Massenrückruf bei dm

Neonail ruft fehlerhafte Netzteile für LED-Lampen zurück

Der Kosmetikhersteller Neonail hat einen Sicherheitsrückruf für bestimmte Netzteile seiner LED-Lampen eingeleitet, die im Drogerieunternehmen dm vertrieben wurden. Betroffen sind Geräte, die zwischen September 2023 und Jänner 2026 verkauft wurden. Zu den zurückgerufenen Produkten zählen unter anderem die Neonail LED Lampe Eco 3 sowie verschiedene Starter Sets der „21 Days“-Serie und das Nagellack Set 21 Tage Basic. Der Hersteller betont, dass ausschließlich die Netzteile vom Rückruf betroffen sind, nicht jedoch die LED-Lampen selbst. Mangelhafte Netzteile sollten fachgerecht über Wertstoffhöfe oder kommunale Sammelstellen entsorgt werden.

Stromschlaggefahr

Bei internen Qualitätskontrollen wurden laut dm gravierende technische Defizite festgestellt. Die vorgeschriebene Isolierung des Transformators entspricht nicht den Sicherheitsstandards, zudem fehlt ein Y-Kondensator, der als Schutz vor elektrischen Durchschlägen dient. Dadurch besteht die Gefahr eines Stromschlags während der Verwendung. Ein weiteres Sicherheitsrisiko stellen die nicht normgerechten Steckerabmessungen dar. Aufgrund falscher Durchmesser und Abstände kann es zu Problemen beim Anschluss an die Steckdose kommen.

Austausch angeboten

Die Drogeriekette dm empfiehlt Kunden dringend, die betroffenen Netzteile nicht mehr zu verwenden und bietet einen kostenlosen Austausch an. Verbraucher können auf einer speziell eingerichteten Webseite von Neonail überprüfen, ob ihr Gerät vom Rückruf betroffen ist und erhalten dort alle notwendigen Informationen zum Austauschverfahren. Falls betroffene Produkte weitergegeben oder verkauft wurden, bittet das Unternehmen darum, auch diese Personen zu informieren. Bei Fragen steht die Cosmo Beauty Brand House GmbH unter der E-Mail-Adresse info@neonail.com zur Verfügung.

Rückruf-Rekordzahlen

Das Marktforschungsunternehmen Sedgwick verzeichnet derzeit Rekordzahlen bei Produktrückrufen in Europa: Im Jahr 2024 wurden insgesamt 14.484 Rückrufaktionen registriert – ein historischer Höchstwert und die sechste jährliche Steigerung in Folge. Besonders stark zugenommen haben Rückrufe in den Bereichen Lebensmittel, Medizinprodukte und Konsumgüter. Der Trend setzt sich fort: Im ersten Quartal 2025 wurden bereits 3.925 Rückrufaktionen dokumentiert – der höchste Quartalswert seit über einem Jahrzehnt. Laut Insurance Business betrifft diese Entwicklung verschiedene Branchen, darunter Automobil-, Verbraucher- und Medizinprodukte.

Eine aktuelle Studie zum Verbraucherverhalten bei Rückrufen zeigt ein bedenkliches Muster: Obwohl viele Konsumenten Sicherheitshinweise zur Kenntnis nehmen, ignoriert ein erheblicher Teil bewusst Rückrufwarnungen oder verwendet zurückgerufene Produkte weiterhin – mit potenziell gefährlichen Folgen.

Fast ein Fünftel der Befragten gab sogar an, wissentlich zurückgerufene Produkte gekauft, verkauft oder verschenkt zu haben.