Achtung, Stromschlag! dm ruft Beauty-Zubehör zurück

Gefahr im Drogeriemarkt: Bei Nagellampen von Néonail drohen Stromschläge durch fehlerhafte Netzteile. dm reagiert mit sofortigem Rückruf.

Bei einer Routinekontrolle hat die Drogeriekette dm erhebliche Sicherheitsmängel an Netzteilen der Néonail LED-Nagellampen festgestellt. Die betroffenen Produkte sind bereits seit längerer Zeit im Handel erhältlich. Der Rückruf betrifft ausschließlich Netzteile, die im Zeitraum zwischen dem 1. September 2023 und dem 2. Jänner 2026 verkauft wurden.

Die technischen Defekte sind gravierend: „Die technisch vorgeschriebene Isolierung des im Gehäuse der Netzteile verbauten Transformators ist unzureichend und es fehlt ein Y-Kondensator, der das Netzteil vor einem elektrischen Durchschlag schützt„, teilte das Unternehmen am Montag mit. Diese Mängel können beim Gebrauch zu Stromschlägen führen. Zusätzlich wurden Probleme bei den Steckerabmessungen identifiziert – sowohl Durchmesser als auch Abstände entsprechen nicht den Vorgaben, was die Handhabung erschwert.

Der Drogeriemarkt appelliert an die Kundschaft: „Verbraucherinnen und Verbraucher sollen diese Netzteile zu ihrer eigenen Sicherheit nicht mehr verwenden.“ Wichtig zu wissen: Der Rückruf beschränkt sich auf die spezifisch genannten Netzteile – die LED-Lampen selbst sind nicht betroffen. Die fehlerhaften Komponenten sollten fachgerecht über Wertstoffhöfe oder kommunale Sammelstellen entsorgt werden. Für betroffene Kunden bietet dm einen kostenlosen Austausch der mangelhaften Netzteile an.

Betroffene Produkte

Von dem Rückruf sind sechs Produktvarianten betroffen: das NÉONAIL Starter Set 21 Days (Artikelnummer 3084081), das NÉONAIL First Choice Starter Set OS (1612742), das NÉONAIL Starter Set Days Basic (3084079), das NÉONAIL 21 Days Starter Set (1612741), das NÉONAIL 21 Days Basic Set (1615703) sowie die NÉONAIL LED Lampe ECO 3 (1612827).

Weitere Rückrufe

Diese Sicherheitswarnung ist Teil einer aktuellen Häufung von Produktrückrufen in Österreich. Derzeit sind auch Säuglingsnahrung, Bekleidungsartikel des Onlinehändlers Temu sowie verschiedene Lebensmittelprodukte bei Spar von Rückrufaktionen betroffen.

Verbraucher sollten daher besondere Aufmerksamkeit auf Herstellerinformationen und Händlerhinweise legen.