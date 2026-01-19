KOSMO KOSMO
Raubüberfall

Drogenverkäufer rastet aus: 46-Jähriger in U-Bahn brutal ausgeraubt

(istockphoto: Polizei)
2 Min. Lesezeit |

Nach einem abgelehnten Drogenangebot eskalierte die Situation: Ein Duo verfolgte und attackierte einen 46-Jährigen bis in die U-Bahn-Station und raubte ihn aus.

Ein Mann wurde nach der Ablehnung eines Drogenangebots in Wien überfallen. Das Duo attackierte den 46-Jährigen zunächst an Ort und Stelle und verfolgte ihn anschließend bis in die U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße. Dort schlugen die Angreifer ihr Opfer erneut nieder und entwendeten dessen Brieftasche samt Mobiltelefon, bevor sie flüchteten.

⇢ Raubüberfall in Favoriten: Bosnier und Österreicher festgenommen

Täter festgenommen

Während das Opfer den Vorfall bei der Polizei meldete, erschien einer der mutmaßlichen Täter zufällig vor einem Restaurant in der Nähe. Der 26-jährige Mann, dessen Herkunft bislang ungeklärt ist, stand erkennbar unter Drogeneinfluss. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Wien-Margareten nahmen ihn umgehend fest.

Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen meldeten sich Restaurantmitarbeiter und gaben an, der Festgenommene habe kurz zuvor versucht, ein Messer aus dem Lokal zu entwenden.

⇢ Ottakring-Drama: Frau von Bewaffneten in Wohnung überfallen

Ermittlungen laufen

Der 46-Jährige trug bei dem Überfall leichte Verletzungen davon, verzichtete jedoch auf eine medizinische Behandlung durch den Rettungsdienst. Gegen den 26-Jährigen wurde Anzeige wegen Raubverdachts und versuchten Diebstahls erstattet. Die weiteren Untersuchungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, übernommen.

