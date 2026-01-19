Drogenverkäufer rastet aus: 46-Jähriger in U-Bahn brutal ausgeraubt

Nach einem abgelehnten Drogenangebot eskalierte die Situation: Ein Duo verfolgte und attackierte einen 46-Jährigen bis in die U-Bahn-Station und raubte ihn aus.

Ein Mann wurde nach der Ablehnung eines Drogenangebots in Wien überfallen. Das Duo attackierte den 46-Jährigen zunächst an Ort und Stelle und verfolgte ihn anschließend bis in die U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße. Dort schlugen die Angreifer ihr Opfer erneut nieder und entwendeten dessen Brieftasche samt Mobiltelefon, bevor sie flüchteten.

Täter festgenommen

Während das Opfer den Vorfall bei der Polizei meldete, erschien einer der mutmaßlichen Täter zufällig vor einem Restaurant in der Nähe. Der 26-jährige Mann, dessen Herkunft bislang ungeklärt ist, stand erkennbar unter Drogeneinfluss. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Wien-Margareten nahmen ihn umgehend fest.

Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen meldeten sich Restaurantmitarbeiter und gaben an, der Festgenommene habe kurz zuvor versucht, ein Messer aus dem Lokal zu entwenden.

Ermittlungen laufen

Der 46-Jährige trug bei dem Überfall leichte Verletzungen davon, verzichtete jedoch auf eine medizinische Behandlung durch den Rettungsdienst. Gegen den 26-Jährigen wurde Anzeige wegen Raubverdachts und versuchten Diebstahls erstattet. Die weiteren Untersuchungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, übernommen.

