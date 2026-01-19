Raubüberfall in Favoriten: Bosnier und Österreicher festgenommen

Nach einem dreisten Tankstellenüberfall in Wien-Favoriten klickten die Handschellen schnell. Die Täter hatten sich ein ungewöhnliches Fluchtfahrzeug ausgesucht.

Die Polizei hat den Tankstellenüberfall vom Dreikönigstag in Wien-Favoriten aufgeklärt. Innerhalb von nur drei Tagen nach der Tat gelang es den Ermittlern, einen der Verdächtigen festzunehmen. Der zweite mutmaßliche Täter wurde am Sonntag gefasst. Beide hatten nach dem Überfall ein Taxi als Fluchtfahrzeug genutzt.

Bei den Festgenommenen handelt es sich laut Polizei um einen 22-jährigen Bosnier und einen 21-jährigen Österreicher. Beide Männer waren den Behörden bereits vor dieser Tat bekannt, wie die Landespolizeidirektion am Montag bekannt gab.

Tatablauf

Der Überfall folgte einem typischen Muster: Die Männer betraten die Tankstelle unter dem Vorwand, Zigaretten erwerben zu wollen. Dann griff einer der Verdächtigen in seine Jacke und täuschte vor, eine Schusswaffe zu haben. Mit dieser Drohgebärde forderte er Bargeld. Als die Angestellte zögerlich reagierte, ging der Täter selbst hinter den Tresen und entnahm Geld aus der Kasse.

Rechtliche Folgen

Gegen den jüngeren der beiden Männer lag bereits ein Vorführungsbefehl zum Antritt einer sechsmonatigen Haftstrafe vor. Die Ermittler konnten ihm zusätzlich zwei weitere Straftaten nachweisen. Er wurde wegen Raubverdachts, Veruntreuung und Betrugs angezeigt. Sein 22-jähriger Komplize muss sich wegen des Verdachts auf Raub verantworten.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Tatverdächtige in eine Justizanstalt eingeliefert.