Tödlicher Schock im Kindergarten: 5-Jähriger von Tür erschlagen

Tragisches Unglück in Berliner Kindergarten: Eine aus den Angeln gelöste Tür traf ein fünfjähriges Kind mit tödlichen Folgen. Die Ermittlungen laufen.

In einem Kindergarten in Berlin-Treptow-Köpenick ereignete sich am Montag ein tödlicher Unfall. Ein fünfjähriges Kind verlor sein Leben, als es von einer aus den Angeln gelösten Tür getroffen wurde. Dies geht aus einem Bericht der „Bild“ hervor.

Der Unglücksfall geschah gegen 10.00 Uhr vormittags. In ersten Stellungnahmen sprach die Polizei zunächst nur von einem „schweren Gegenstand“, der das Kind tödlich verletzt hatte.

Rettungsversuche erfolglos

Nach dem Vorfall eilten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zur Unglücksstelle. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche durch die Notärzte konnte das Leben des Kindes nicht gerettet werden.

Derzeit laufen die Untersuchungen zu den genauen Umständen des Todesfalls. Die Ermittler prüfen, ob ein technischer Defekt oder ein Fehler bei der Handhabung zu dem Unglück geführt hat. Zur Betreuung der betroffenen Eltern und Kinder wurde ein Kriseninterventionsteam eingesetzt.

Wie „FOCUS online“ berichtet, handelte es sich bei dem Opfer um ein fünfjähriges Kind.

