Albtraum am Gehsteig: Auto erfasst 89-Jährige gleich zwei Mal

**Tragischer Vorfall in Oberösterreich: Ein 83-jähriger Autofahrer übersah beim Ausparken eine Seniorin mit Rollator und überrollte sie gleich zweimal.**

Ein 83-jähriger Linzer verursachte am Montagvormittag in Oberösterreich einen folgenschweren Unfall. Als er sein Fahrzeug rückwärts aus der Garage lenkte, übersah er eine 89-jährige Passantin, die mit ihrem Rollator hinter dem Wagen unterwegs war. Der Senior, der in Begleitung seiner Ehefrau auf dem Beifahrersitz fuhr, erfasste die betagte Dame und überrollte sie.

Dramatischer Unfallverlauf

Nach Angaben der Polizei legte der Fahrer anschließend den Vorwärtsgang ein und überrollte die am Boden liegende Frau ein zweites Mal. Das Unfallopfer wurde dabei mehrere Meter mitgeschleift. Erst durch das Eingreifen einer Augenzeugin, die den Fahrer auf den Vorfall aufmerksam machte, stoppte der 83-Jährige sein Fahrzeug und stieg aus.

Die schwerverletzte 89-Jährige wurde nach der Erstversorgung umgehend in den Schockraum des Unfallkrankenhauses Linz eingeliefert.

Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin blieben bei dem Vorfall unverletzt.

