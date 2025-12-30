Einkaufstour eskaliert: 84-Jährige fährt 100 km in falsches Land

Eine 84-jährige Oberösterreicherin wollte eigentlich nur in den Nachbarort zum Einkaufen fahren, landete jedoch nach einer ungewöhnlichen Irrfahrt im über 100 Kilometer entfernten Teisendorf in Bayern. Die Seniorin aus dem Bezirk Ried im Innkreis fuhr dort wiederholt im Kreis, was die Aufmerksamkeit eines aufmerksamen Passanten erregte.

Der hilfsbereite Mann sprach die desorientierte Frau an, nahm sie vorübergehend bei sich auf und verständigte die Polizei. Auf Nachfrage konnte die betagte Dame keine Erklärung dafür liefern, wie es zu ihrer ausgedehnten Fehlfahrt gekommen war. Die Beamten setzten sich umgehend mit den Angehörigen der Seniorin in Verbindung.

Glückliche Heimkehr

Kurze Zeit später trafen der Sohn der 84-Jährigen und ein weiterer Familienangehöriger am Ort des Geschehens ein. Die Wiedersehensfreude war groß – Mutter und Sohn fielen sich in die Arme, bevor sie gemeinsam die Heimreise antraten.

Die Seniorin konnte wohlbehalten in ihr Zuhause zurückkehren.