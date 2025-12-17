68-Jährige landet mit Auto im Fischteich – Frau und Hund gerettet

Dramatische Rettung in der Steiermark: Eine 68-jährige Linzerin befreite sich und ihren Hund aus ihrem Auto, nachdem dieses von der Straße abkam und in einem Fischteich versank.

Eine 68-jährige Linzerin geriet am Dienstagabend mit ihrem Fahrzeug in eine lebensgefährliche Situation, als sie auf der L 303 zwischen St. Andrä und Pistorf in der Steiermark verunglückte. Kurz vor 23 Uhr kam der Wagen von der Straße ab und stürzte in einen angrenzenden Fischteich, wo er fast vollständig versank.

Der Fahrerin gelang es trotz des Schocks, sich selbst und ihren Hund aus dem sinkenden Fahrzeug zu retten. Aufmerksame nachfolgende Verkehrsteilnehmer alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die Verunglückte mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Südweststeiermark in Wagna transportiert. Ihr vierbeiniger Begleiter blieb bei dem Unfall unverletzt.

⇢ Sekunden der Unachtsamkeit: Dreifach-Crash endet im Spital (VIDEO)



Unfallhergang geklärt

Nach ersten Erkenntnissen war die Oberösterreicherin aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf eine Leitschiene aufgefahren. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und landete im Teich, wo es nahezu vollständig unter Wasser geriet.

Aufwändige Bergung

Die Bergung des Unfallwagens erfolgte durch die Feuerwehr Leibnitz mittels Spezialkran. An dem Einsatz waren zudem die Feuerwehren Pistorf und St. Andrä beteiligt, die mit insgesamt 60 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort waren.