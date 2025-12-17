Auto als Rammbock: Blitz-Einbruch im Juweliergeschäft

Mit einem gestohlenen Auto direkt ins Geschäft: Einbrecher rammten die Fassade eines Schmuckladens in Loosdorf und verschwanden mit wertvoller Beute.

In der Nacht auf Mittwoch verübten Unbekannte einen Einbruch in ein Schmuckgeschäft in Loosdorf im Bezirk Melk. Die Täter wendeten dabei die sogenannte “Rammbock”-Methode an. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 3.30 Uhr.

Die Ermittler gehen von zwei Personen aus, die mit einem entwendeten Fahrzeug in das Geschäftslokal einfuhren, bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager gegenüber dem “Kurier”. Die Einbrecher erbeuteten innerhalb kürzester Zeit Schmuckstücke. Nach der Tat ergriffen die Täter die Flucht, wobei sie das für den Einbruch benutzte Fahrzeug am Tatort zurückließen.

⇢ Völlig unter Schock”: Maskierte Bande überfällt Ex-Schumacher-Manager in Villa



Laufende Ermittlungen

Zur Spurensicherung rückte am Mittwochvormittag das Landeskriminalamt Niederösterreich an. Die unmittelbar eingeleitete Alarmfahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133-30-3333 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.