Solar-Imperium zerbricht: Trio hinter Millionenbetrug verhaftet

Im Zuge des Konkursverfahrens gegen fünf Linzer Tochtergesellschaften des insolventen Luxemburger Solar-Energie-Konzerns Sun Contracting wurden am Montag drei Verdächtige in Oberösterreich festgenommen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte zuvor Hausdurchsuchungen und Festnahmen angeordnet. Für die fünf Linzer Gesellschaften der Sun-Contracting-Gruppe war bereits am 1. November am Landesgericht Linz das Konkursverfahren eröffnet worden.

Am Mittwoch bestätigte eine Sprecherin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) die entsprechende Berichterstattung im „Kurier”. Über den Antrag auf Untersuchungshaft wird noch am selben Tag vom Landesgericht Wien entschieden. Bereits Anfang November hatte der ORF Oberösterreich über laufende Ermittlungen in diesem Fall berichtet.

Umfangreiche Ermittlungen

Das Unternehmensnetzwerk steht schon seit längerem unter Betrugsverdacht. Inzwischen ermittelt die WKStA gegen insgesamt 27 Beschuldigte, wie die Behördensprecherin weiter mitteilte. Dem festgenommenen Trio werden unter anderem schwerer Betrug, Untreue, betrügerische Krida und Bilanzfälschung zur Last gelegt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt, wobei man aktuell von mindestens 20 Millionen Euro ausgeht, so die WKStA.

Millionenschwerer Betrug

Die drei mutmaßlichen Hauptverantwortlichen stehen im Verdacht, ihre Position als faktische Entscheidungsträger beziehungsweise als Verwaltungsratsmitglied mit Zeichnungsberechtigung für die Geschäftskonten der Sun Contracting AG missbraucht zu haben. Laut Zeitungsbericht sollen sie im September 2018 Geschäftsanteile an der GW Energie Holding GmbH für sechs Millionen Euro erworben haben. Das bewusst als „eines der größten Solarunternehmen Europas” vermarktete Firmenkonstrukt soll insgesamt 150 Millionen Euro an Kundengeldern eingenommen haben.

Von dieser Summe wurden offenbar sechs Millionen Euro zweckentfremdet. Wie der Kurier aus der Festnahmeanordnung zitiert, wurden zudem Provisionen in Höhe von 50 Millionen Euro an Vertriebspartner ausgezahlt, darunter an Geschäftsvermittler der Green Finance Broker AG, die als zentrale Vertriebspartnerin der Sun Contracting AG fungierte.