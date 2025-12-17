Feuerwehr löscht Dachbrand – und findet illegale Hanf-Plantage

Feuerwehreinsatz mit unerwarteter Wendung: Als Polizisten in Kumberg einen Dachgeschoßbrand bekämpften, stießen sie auf mehr als nur Flammen und Rauch.

Bei einem Einsatz wegen eines Dachgeschoßbrandes in Kumberg (Steiermark) machten Polizisten am Dienstagnachmittag einen unerwarteten Fund. Die Einsatzkräfte wurden gegen 17 Uhr zu einem Wohnhaus gerufen, wo sie nicht nur den Brandherd, sondern auch eine kleine Cannabis-Plantage entdeckten. Im Zuge der Brandermittlungen stießen die Beamten auf mehrere Marihuanapflanzen sowie bereits getrocknetes Cannabis, das umgehend sichergestellt wurde.

⇢ Drogen-Razzia in Floridsdorf: Trio mit Millionen-Plantage gefasst



Die Behörden ermitteln nun in zwei Richtungen: sowohl zur noch ungeklärten Brandursache als auch wegen Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz.

Leichte Vergiftung

Die beiden Hausbewohner befanden sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits außerhalb des Gebäudes. Sie hatten ihr Kleinkind vorsorglich zu Familienangehörigen gebracht.

Der 39-jährige Bewohner musste vom Roten Kreuz erstversorgt werden, da er Anzeichen einer leichten Rauchgasvergiftung aufwies.

Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Weiz transportiert.

⇢ Drei Balkaner nach Fund von Cannabis-Fabrik in Floridsdorf festgenommen

