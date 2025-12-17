4 Prozent Inflation: Wo die Preisbremse versagt und wo nicht

Die Inflation in Österreich verharrt den dritten Monat in Folge bei 4,0 Prozent, wie aktuelle Daten der Statistik Austria zeigen. Dieser Wert lag im November leicht unter den Erwartungen. Gegenüber dem Oktober 2025 verzeichnete das durchschnittliche Preisniveau einen Anstieg von 0,3 Prozent. Als wesentliche Preistreiber erwiesen sich weiterhin die Bereiche Haushaltsenergie und Dienstleistungen.

Besonders deutlich fiel die Teuerung im Sektor Wohnen, Wasser und Energie aus, wo die Preise um durchschnittlich 6,6 Prozent zulegten. Innerhalb dieses Segments verzeichnete die Haushaltsenergie mit einem Plus von 17 Prozent einen besonders markanten Anstieg. Auffällig war vor allem die Entwicklung bei den Stromkosten, die um 41,4 Prozent in die Höhe schnellten.

Gastgewerbe verteuert

Auch im Gastgewerbe mussten Verbraucher tiefer in die Tasche greifen – Restaurants und Hotels verteuerten sich um 5,9 Prozent. Im Verkehrsbereich zogen die Preise mit 2,6 Prozent ebenfalls an, wobei insbesondere Treibstoffe im Jahresvergleich eine spürbare Verteuerung aufwiesen (plus 2,5 Prozent).

“Darüber hinaus verstärkte sich der Preisauftrieb im November insbesondere bei Treibstoffen deutlich”, erklärte Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria in einer Aussendung.

Lebensmittelpreise moderater

Bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken fiel der Preisanstieg mit 3,6 Prozent spürbar geringer aus als im Vormonat Oktober, als noch ein Plus von 4 Prozent verzeichnet wurde. Speziell bei Nahrungsmitteln blieb die Teuerung moderat. Bemerkenswert war die Preisentwicklung bei Obst, die im November bei exakt 0,0 Prozent lag.

Auch Brot und Getreideerzeugnisse verteuerten sich nur geringfügig um 1,9 Prozent. Deutlich stärker fiel hingegen der Preisanstieg bei Fleisch aus, das im November um 7 Prozent mehr kostete.

Die Teuerungsrate für verschiedene Waren und Dienstleistungen belief sich auf 4,5 Prozent und blieb damit auf dem identischen Niveau wie im Oktober. Zu dieser Entwicklung trugen hauptsächlich Versicherungen bei, deren Preise wie schon im Vormonat um 4,9 Prozent anstiegen.