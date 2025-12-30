KOSMO KOSMO
Rettungseinsatz

Herzstillstand am Wiener Hauptbahnhof: Mann bricht plötzlich zusammen

Symbolbild FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Dramatischer Einsatz am Wiener Hauptbahnhof sorgte am Montagnachmittag für Aufregung. Ein 68-jähriger Mann kollabierte plötzlich am Südtirolerplatz und zeigte keine Lebenszeichen mehr. Umgehend wurde ein Notrufeinsatz ausgelöst. In den folgenden kritischen Minuten kämpften Sanitäter der Wiener Berufsrettung um das Leben des Patienten und leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein.

Erfolgreiche Reanimation

Der Einsatz verlief glücklicherweise erfolgreich. Die Rettungskräfte konnten den Mann reanimieren und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportieren. Nach ersten Erkenntnissen war ein Herzkreislaufstillstand die Ursache für den Zusammenbruch.

⇢ Herzstillstand beim Einkaufen: Passanten werden zu Lebensrettern

„Es ist ein nachträgliches Weihnachtswunder“, erklärt ein Pressesprecher der Berufsrettung Wien gegenüber „Heute“. Die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte hat in diesem Fall entscheidend dazu beigetragen, dass der Patient gerettet werden konnte.

Alle Beteiligten durften aufatmen.

