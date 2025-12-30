Britney Spears explodiert: Familien-Foto löst bitteren Instagram-Angriff aus

Nach einem geteilten Familienfoto eskaliert der Konflikt: Britney Spears rechnet auf Instagram mit ihrer Familie ab – mit bitterem Sarkasmus und unverhohlener Wut.

Britney Spears hat auf Instagram eine scharfe Abrechnung mit ihrer Familie veröffentlicht. Die Beziehung zwischen der Sängerin und ihren Angehörigen gilt bereits seit Jahren als belastet – besonders seit sie 2021 die 13-jährige Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears beenden konnte. Die Weihnachtszeit hat offenbar keine Versöhnung gebracht. Ganz im Gegenteil: Die Künstlerin nutzte die sozialen Medien für einen sarkastischen Angriff gegen ihre Verwandten.

In ihrem Instagram-Beitrag hinterließ die Sängerin eine zynische Botschaft: „Frohe verspätete Weihnachten an meine wunderschöne Familie, die mich nie respektlos behandelt, mir nie geschadet, nie etwas völlig Unakzeptables getan oder unglaubliche Traumata verursacht hat, die man nicht reparieren kann“, schrieb die 44-Jährige zynisch. Weiter entschuldigte sie sich ironisch dafür, dieses Jahr „beschäftigt“ gewesen zu sein, kündigte jedoch an, sie werde „definitiv bald auftauchen und euch überraschen“.

Familiäres Weihnachtsfoto

Der Auslöser für Spears‘ verbale Attacke scheint ein Familienfoto zu sein: Während die Musikerin das Weihnachtsfest mit ihrem Sohn Jayden James verbrachte, entschied sich ihr zweiter Sohn Sean Preston, die Feiertage bei Britneys Schwester Jamie Lynn und Mutter Lynne in Louisiana zu verbringen. Die „Zoey 101″-Darstellerin teilte anschließend ein fröhliches Gruppenbild auf Instagram. Für die ehemalige „Pop-Prinzessin“ vermutlich ein schmerzlicher Anblick, obwohl sie mittlerweile ein entspanntes Verhältnis zu Jayden aufgebaut hat.

Ein Insider verriet dem „People“-Magazin, dass die Künstlerin „eine schöne Zeit“ mit ihrem Sohn verbracht habe und das gemeinsame Fest etwas Besonderes für sie gewesen sei.

Ex-Mann spricht

Kürzlich äußerte sich auch Britneys Ex-Mann Sam Asghari zur gescheiterten Ehe mit dem Popstar. Er betonte, vor der Hochzeit auf einen Ehevertrag bestanden zu haben. „Ich wollte sicherstellen, dass sie geschützt ist“, erklärte er und unterstrich, niemals von ihrer Berühmtheit profitieren zu wollen.