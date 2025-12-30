Autofahrer-Schock: Digitale Überwachung und Regelungs-Tsunami ab 2026

Europas Autofahrer stehen vor einem Regelungs-Tsunami: Ab 2026 greift ein Paket neuer Vorschriften, das von Abgasnormen über Steueränderungen bis zu digitaler Überwachung reicht.

Die neue Euro-7-Abgasnorm tritt am 29. November 2026 zunächst für neu typisierte Pkw und leichte Nutzfahrzeuge in Kraft. Ein Jahr später gilt sie für sämtliche Neuzulassungen, ab 2028 auch für Busse und Lkw. Während die bestehenden Grenzwerte für klassische Schadstoffe weitgehend unverändert bleiben, müssen Fahrzeuge künftig auch Partikel unter zehn Nanometern erfassen können.

Hersteller werden verpflichtet, die Funktionsfähigkeit der Abgasreinigung über längere Zeiträume zu garantieren – was besonders bei älteren Fahrzeugen erhebliche Reparaturkosten nach sich ziehen kann. Erstmals werden EU-weit auch Grenzwerte für Bremsabrieb festgelegt: Elektrofahrzeuge dürfen maximal 3 mg Staub pro Kilometer freisetzen, Verbrenner bis zu 7 mg. Auch Reifenabrieb wird erfasst, obwohl hierfür noch keine spezifischen Grenzwerte definiert wurden.

Finanzielle Auswirkungen

Ein neues Auktionsverfahren für CO₂-Zertifikate wird 2026 implementiert. Der Preis pro Tonne CO₂ soll zwischen 55 und 65 Euro liegen, mit einer möglichen Obergrenze von 68 Euro. Diese Regelung könnte Kraftstoffpreise um bis zu drei Cent je Liter verteuern. Als Ausgleichsmaßnahme wird die Pendlerpauschale auf 38 Cent pro Kilometer angehoben – und zwar bereits ab dem ersten Kilometer.

Das bisherige „3-2-1“-Schema für die §57a-Begutachtung wird modifiziert. Neuwagen müssen erst nach vier Jahren erstmals zur Überprüfung, danach im Zweijahresrhythmus bis zum zehnten Lebensjahr des Fahrzeugs. Anschließend gilt wieder die jährliche Prüfpflicht. Während Fahrzeughalter davon profitieren könnten, äußern VCÖ und ÖAMTC Bedenken hinsichtlich möglicher Sicherheitsrisiken.

Die steuerlichen Vorteile für Elektrofahrzeuge bleiben bestehen: Für E-Dienstwagen mit einem Listenpreis bis 100.000 Euro bleibt der monatliche Steuersatz bei attraktiven 0,25 Prozent. Die aktuellen Abschreibungsregeln gelten bis Ende 2027 weiter. Arbeitgeber können ab 2026 erstmals steuerfreie Erstattungen von bis zu 32,806 Cent pro kWh gewähren, wenn Mitarbeiter ihre E-Fahrzeuge zu Hause aufladen.

Die motorbezogene Versicherungssteuer für neu zugelassene Verbrenner steigt um etwa 35 Euro jährlich. Reine Elektrofahrzeuge bleiben von dieser Steuer weiterhin befreit. Auch die NoVA wird angepasst: Viele Plug-in-Hybride und E-Autos bleiben ausgenommen, während Fahrzeuge mit hohem CO₂-Ausstoß stärker belastet werden.

Digitale Neuerungen

Der seit September 2025 geltende EU-Data-Act gewährt Fahrzeughaltern umfassenden Zugriff auf die von ihrem Auto gesammelten Daten – auch bei älteren Modellen. Ab 2026 müssen alle neu zugelassenen Fahrzeuge ab Werk so ausgestattet sein, dass dieser Datenzugang von Anfang an möglich ist.

Im Dezember 2026 endet in Österreich die Ära der Klebevignette. Die Autobahnmaut wird künftig ausschließlich digital per Kennzeichenerfassung erhoben – vom Tagesticket bis zur Jahresvignette. Parallel dazu wird die Lkw-Maut stärker an ökologische Kriterien gekoppelt.

Lieferwagen zwischen 2,5 und 3,5 Tonnen unterliegen ab Juli 2026 der Fahrtenschreiberpflicht bei grenzüberschreitenden gewerblichen Fahrten. Zusätzlich wird bei der Lkw-Maut der externe Kostenanteil – etwa für Luftverschmutzung oder Lärmbelastung – neu kalkuliert, was Transportunternehmen zusätzlich belastet.

Ab Mai 2026 dürfen Städte großflächig Zufahrtszonen mit Kamerasystemen überwachen. Fahrzeuge ohne entsprechende Berechtigung riskieren Strafen bis zu 2.180 Euro – auch ausländische Kennzeichen werden erfasst. Besonders Wien setzt auf diese Maßnahmen, während Kritiker datenschutzrechtliche Bedenken und bürokratische Hürden anführen.

Neue Sicherheitsstandards betreffen unter anderem die Notrufsysteme (eCall): Ab 2026 müssen Neuwagen mit LTE- oder 5G-fähigen Systemen ausgestattet sein.

In Spanien ersetzt künftig die blinkende V16-Pannenleuchte das herkömmliche Warndreieck – zumindest für dort zugelassene Fahrzeuge.