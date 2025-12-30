Zwischen Atter- und Traunsee: Oberösterreichs Skiberg startet durch!

Endlich Skibetrieb am Hochlecken: Das Gebiet zwischen Atter- und Traunsee öffnet seine Pisten mit moderaten Preiserhöhungen und verlockenden Nachtskiangeboten.

Das Skigebiet am Hochlecken zwischen Atter- und Traunsee in Oberösterreich hat seinen Betrieb aufgenommen. Die Verantwortlichen zeigen sich erfreut, dass der Saisonstart noch während der Ferienzeit realisiert werden konnte. Bei den Preisen gibt es leichte Anpassungen: Erwachsene zahlen in dieser Saison 22 Euro für die Tageskarte, während Kinder mit 16 Euro rechnen müssen.

Für die ersten Jännertage wurden bereits detaillierte Öffnungszeiten festgelegt. Am heutigen Dienstag können Wintersportler von 9 bis 16 Uhr die Pisten nutzen, am Mittwoch ist der Betrieb von 9 bis 13 Uhr möglich. Von Donnerstag bis Samstag erweitert sich das Angebot: Neben den regulären Tagesstunden von 9 bis 16 Uhr wird zusätzlich Nachtskifahren bei Flutlicht zwischen 16.30 und 20.30 Uhr angeboten.

⇢ Verordnung verlängert – Spritpreise dürfen nur einmal täglich steigen



Nachtskifahren möglich

Am Sonntag, dem 4. Jänner, steht das Skigebiet wieder von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung. Für die Betreiber erfüllt sich mit dem Start kurz nach den Weihnachtsfeiertagen ein langgehegter Wunsch.

Sie betonen besonders die zurückhaltende Preisgestaltung im Vergleich zur Vorsaison.