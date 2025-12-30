Komedija „Povratak Žikine dinastije“ stiže u Beč

Jedna od najpoznatijih komedija sa prostora bivše Jugoslavije doživljava svoj povratak, a Beč će biti mesto njene međunarodne premijere.

Film „Povratak Žikine dinastije“ imaće svoju veliku evropsku premijeru u petak, 23. januara 2026. godine, u bioskopu Cineplexx Millennium City u Beču, čime se jedna od najomiljenijih komedija vraća na veliko platno.

Režiju potpisuje Milan Konjević, dok se Nikola Kojo posle više od tri decenije ponovo vraća svojoj kultnoj ulozi Miše Pavlovića. Radnja je smeštena mnogo godina kasnije, kada Mišini sinovi, koji sa majkom Natašom žive u Moskvi, dolaze u Srbiju, a sa njihovim dolaskom započinje nova, turbulentna epizoda legendarne porodične priče o Žiki i Milanu, ali ovoga puta o praunucima koji nose imena svojih legendarnih pradeda. U središtu filma su kao i dosada humor, pozitivni haos i porodične vrednosti.

Svečanoj premijeri u Beču prisustvovaće i članovi glumačke ekipe, među kojima su Nikola Kojo, Vesna Čipčić, Srđan Timarov i Danijela Dimitrovska, koji tim povodom dolaze u Austriju.

Nakon premijere, film će se redovno prikazivati u Beču u bioskopima Cineplexx Millennium City, Cineplexx Wienerberg i Lugner City, dok su dodatne projekcije planirane i u odabranim Cineplexx bioskopima širom Austrije.

Od 24. januara 2026. godine, film će započeti projekcije širom Nemačke, Belgije, Danske, Holandije, Italije, Luksemburga, Malte, Norveške, Švajcarske, Švedske i Češke.

Film se prikazuje u originalnoj verziji, sa nemačkim ili engleskim titlovima. Sve aktuelne termine i lokacije projekcija moguće je pronaći online.

Ponovni susret sa kultnim likovima, mnogo nostalgije i veče ispunjeno smehom – „Povratak Žikine dinastije“ predstavlja nezaobilazan događaj za sve fanove legendarne komedije, ali i za ljubitelje domaćih filmova.