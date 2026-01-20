Billionen-Konzern sprengt Limits: Entwickler atmen auf

Die Gemini API bietet Entwicklern nun direkten Zugriff auf Dateien aus Google Cloud Storage. Statt des bisher notwendigen manuellen Uploads können Programmierer GCS-Dateien jetzt einfach registrieren und wiederholt in verschiedenen Anfragen verwenden.

Der Google Blog betont, dass diese Neuerung besonders bei umfangreichen Datensätzen die Entwicklungsarbeit vereinfacht und den Einsatz von KI-Lösungen in produktiven Umgebungen beschleunigt.

Die erweiterte Gemini-Schnittstelle stellt Entwicklern ein umfassendes Werkzeugset für multimodale KI-Anwendungen zur Verfügung. Die aktualisierten Funktionen sind über die neuesten SDK-Versionen zugänglich, wobei die Authentifizierung für GCS-Zugriffe über OAuth erfolgt. Für den sofortigen Einstieg stehen ausführliche Dokumentationen, Informationen zu kompatiblen Dateiformaten sowie praktische Anwendungsbeispiele bereit.

Erweiterte Datenquellen

Eine weitere Verbesserung betrifft die Integration öffentlicher und signierter URLs als Datenquellen. Die Schnittstelle kann nun Inhalte direkt von Webseiten oder alternativen Cloud-Diensten wie AWS S3 und Azure Blob Storage abrufen, ohne dass ein vorheriger Download erforderlich ist. Diese Methodik steigert die Anpassungsfähigkeit und senkt den Verwaltungsaufwand bei der Datenverarbeitung erheblich.

Für Prototypen und Anwendungen mit Echtzeitanforderungen wurde die Obergrenze für inline eingebettete Dateien von 20 MB auf 100 MB angehoben. Diese Änderung erweist sich laut Google Blog besonders bei der Verarbeitung größerer Bilddateien, kurzer Audiosequenzen oder umfangreicherer Dokumente als vorteilhaft und erleichtert die Nutzung der Gemini API ohne Zwischenspeicherung.

Googles Marktposition

Google beherrscht den globalen Suchmarkt mit einem Anteil von über 90 Prozent aller weltweiten Suchanfragen. Damit ist das Unternehmen nach Angaben des Marketing Clubs Köln-Bonn unangefochten die führende Suchmaschine im Internet.

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet zählt zu den wertvollsten Konzernen weltweit. Laut der „Welt“ erreichte Alphabet 2025 eine Marktkapitalisierung von mehr als drei Billionen US-Dollar (2.579.700.000.000 Euro), was den Konzern in die Spitzengruppe der börsennotierten Unternehmen einreiht.

Alphabet, einschließlich Google, beschäftigt rund 187.000 Mitarbeiter weltweit.

Wie „Von Heugel“ berichtet, ist der Technologieriese in zahlreichen Bereichen aktiv – von klassischen Internetdiensten über Cloud-Lösungen bis hin zu künstlicher Intelligenz.