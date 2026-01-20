Sicherheitsfunktion außer Kontrolle – Windows-PCs verweigern Shutdown

Windows-Nutzer erlebten nach dem Jänner-Update eine böse Überraschung: Statt herunterzufahren, starteten ihre Geräte einfach neu. Microsoft liefert jetzt die Lösung.

Nach der Installation des Microsoft-Jänner-Sicherheitsupdates KB5073455 für Windows 11 Version 23H2 traten bei zahlreichen Nutzern erhebliche Systemprobleme auf. Laut Bleeping Computer konnten Geräte mit aktivierter System Guard Secure Launch-Funktion weder ordnungsgemäß heruntergefahren noch in den Ruhezustand versetzt werden – stattdessen starteten sie ungewollt neu. Die betroffene Sicherheitsfunktion dient der Früherkennung von Manipulationen an der Firmware und Startumgebung direkt beim Einschalten des Computers. Für diesen Schutzmechanismus setzt Microsoft auf Virtualization-based Security (VBS), wobei ein speziell abgeschirmter Systembereich den Boot-Prozess überwacht und dadurch Rootkits und andere Schadsoftware abwehren soll, die sich unterhalb der Windows-Ebene einnisten könnten.

Fehler-Patch veröffentlicht

Der Softwarekonzern hat inzwischen mit KB5077797 ein außerplanmäßiges Update bereitgestellt, das den Fehler behebt. Microsoft rät dringend zur zeitnahen Installation dieser Aktualisierung. Das Unternehmen gibt an, dass der Patch seit dem 17. Jänner 2026 sowohl über den Microsoft Update Catalog als auch im Rahmen regulärer Windows-Updates verfügbar ist.

Betrüger-Warnung

Windows-Anwender sollten derzeit auch besondere Vorsicht walten lassen, da Betrüger aktiv sind.

Bei verdächtigen Telefonanrufen wird zum sofortigen Auflegen geraten.