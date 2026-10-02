KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Produktrückruf

Rückruf bei HOFER: In diesem Produkt könnten Metallteile stecken

Rückruf bei HOFER: In diesem Produkt könnten Metallteile stecken
(FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Metallfragmente möglich: HOFER nimmt vegane Fruchtgummis aus dem Verkauf und ruft bereits verkaufte Packungen zurück.

HOFER und der Lieferant Vidal Deutschland GmbH haben einen österreichweiten Rückruf für vegane Fruchtgummis der Marke Sweet Land gestartet. Betroffen ist die Sorte „Sour Fruit Mix“ – in einzelnen Fällen besteht die Gefahr, dass die Süßigkeiten Metallfragmente enthalten. Vom Verzehr wird daher dringend abgeraten.

Produktdetails

Konkret handelt es sich um das Produkt „Sweet Land Veganes Fruchtgummi 180 g“ des Lieferanten Vidal Deutschland GmbH mit dem Barcode 4061459455298. Die Fruchtgummis waren seit Oktober 2025 in allen österreichischen HOFER-Filialen erhältlich. Der Rückruf gilt uneingeschränkt für alle Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten. Der Verkauf des betroffenen Produkts wurde sofort gestoppt.

Grund für den vorsorglichen Rückruf ist die mögliche Verunreinigung mit Metallfragmenten. In einzelnen Fällen besteht die Gefahr, dass sich solche Fremdkörper in den Fruchtgummis befinden. Das Produkt darf deshalb nicht weiter konsumiert oder anderweitig verwendet werden.

Rückgabe & Erstattung

Wer das betroffene Produkt bereits gekauft hat, kann es in jeder HOFER-Filiale in Österreich zurückgeben. Der Kaufpreis wird vollständig erstattet – auch ohne Vorlage eines Kassenbons.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Airline
Neue Hoffnung für FlyBosnia: Gespräche über Comeback laufen
| Paketsteuer
2 Euro pro Paket: Neue Steuer sorgt für heftige Kritik
| Verkehrskontrolle
Neue E-Moped-Regeln: 81 Verstöße bei nur einer Kontrolle
| Strafgebühr
Wer sein Kind zu spät abholt, muss 10 Euro zahlen
| Produktrückruf
Rückruf bei HOFER: In diesem Produkt könnten Metallteile stecken
MEHR AKTUELLE NEWS