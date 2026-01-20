Terror-Alarm: 18-Jähriger steht wegen mutmaßlicher IS-Terrorpläne vor Gericht

Ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Steiermark muss sich ab Mittwoch am Landesgericht Leoben wegen schwerer terroristischer Vorwürfe verantworten.

Den Ermittlern zufolge soll sich der junge Steirer über soziale Medien und andere Internetquellen radikal-islamistische Inhalte angeeignet und Verbindungen zur dschihadistischen Miliz „Islamischer Staat“ (IS) gepflegt haben.

Laut Anklage wird ihm vorgeworfen, für den IS Anschläge und Bombenpläne recherchiert sowie sich aktiv mit Methoden zur Durchführung extremistischer Gewalt befasst zu haben. Gleichzeitig steht er im Mittelpunkt einer Untersuchung wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und der Anleitung zur Begehung einer terroristischen Straftat.

Der Beschuldigte bestreitet einen Großteil der Vorwürfe. Für den Prozess sind bis dato keine Zeugen geladen worden.

Bereits vor zwei Jahren war derselbe Mann zusammen mit einem damals 17-Jährigen wegen Anschlagsplänen verurteilt worden – unter anderem wegen eines mutmaßlich geplanten Sprengstoffanschlags auf eine Schule im Raum Bruck an der Mur. Damals wurde ein Teil der Strafe zur Förderung einer Ausbildung bedingt ausgesetzt; dieser Aufschub entfiel nach der neuerlichen Festnahme.

Je nach Verlauf des Gerichtsverfahrens drohen dem Angeklagten nach derzeitiger Rechtslage zwischen einem und bis zu zehn Jahren Haft, wobei bei seiner Verurteilung insbesondere der Zeitpunkt der mutmaßlichen Straftaten bei der Strafzumessung berücksichtigt wird.