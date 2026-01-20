Nach Donau-Tragödie: „Ich kann nicht akzeptieren, dass mein Sohn seit zwei Jahren weg ist“

Die Donau nahm ihr alles. Vesna Djordjevic aus Veliko Gradiste in Serbien ringt noch immer mit dem Verlust ihres Sohnes Dusko, der vor genau zwei Jahren bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. „Wenn ich über meinen Dusko spreche, sage ich nie, dass er tot ist. Ich hoffe immer noch, dass er zurückkommt“, erzählt die Mutter mit zitternder Stimme.

Der 31-jährige Dusko war erst wenige Monate zuvor nach achtjähriger Arbeit in Deutschland in seine Heimat zurückgekehrt. Am orthodoxen Feiertag Epiphanie wollte er zum ersten Mal am traditionellen Schwimmen für das Heilige Kreuz teilnehmen – ein Vorhaben, das sein Vater Zivorad kritisch sah.

„Mein Mann bat mich, Dusko davon abzubringen, weil es zu kalt war“, erinnert sich Vesna. „Aber ich sagte ihm: Um Gottes willen, wie soll ich einen 31-Jährigen von etwas abbringen, wenn er es sich fest vorgenommen hat? Bei manchen Dingen kann ich es, aber hierbei hätte er nicht auf mich gehört.“

Es sollte ihre letzte Begegnung sein. Am Vortag der Tragödie hatte Dusko seiner Mutter noch von seinen Zukunftsplänen erzählt: „Er sagte zu mir: Mutter, ich würde gerne nach Malta gehen. Ich bin glücklich und möchte versuchen, dort zu leben und zu arbeiten!“ Sie versprach, ihn zu unterstützen.

Der tragische Unfall

Am Unglückstag fuhr Dusko mit seinem langjährigen Freund J.M. zur Donau. Der Freund hatte gerade einen BMW-Geländewagen erworben – eine Automarke, die Dusko besonders liebte. Auf dem Weg zum Schwimmwettbewerb kam der Wagen von der Straße ab und stürzte in den eiskalten Fluss. Die spätere Obduktion ergab, dass Dusko ertrank. Sein Freund wurde schwer verletzt, überlebte aber.

„Wir vermuten, dass ihn der Airbag getroffen hat, er das Bewusstsein verlor und dann ertrank“, sagt Vesna. „Die Donau hat alles mitgenommen – die Shorts, den Bademantel und das Handtuch, die ich für ihn vorbereitet hatte, wurden nie gefunden.“

Die Nachricht vom Tod ihres Sohnes erreichte Vesna auf Umwegen. „Meine Schwester sagte mir, dass Dusko ertrunken ist. Alle schauten mich seltsam an… Ich suchte nach Antworten und ging schließlich in das Café, wo mein Sohn gearbeitet hatte. Dort fragte mich sein Kollege, ob es wahr sei, dass Dusko verunglückt ist. Ich sagte ihm, dass ich gekommen bin, um ihn das zu fragen. Alle wussten es, ich erfuhr buchstäblich als Letzte.“

Leben mit Erinnerungen

Während sie sich auf den zweiten Todestag vorbereitet, lebt Vesna in einer Art Zwischenwelt. „Ich akzeptiere die Tatsache nicht, dass er nicht mehr lebt. Er ist irgendwie immer da. Wenn ich Sülze zubereite, denke ich darüber nach, was er dazu sagen würde. Er war ein ausgezeichneter Koch, also frage ich mich ständig, welchen Kommentar er zu einem Gericht abgeben würde.“

Besonders schmerzhaft ist für sie die Erinnerung an Duskos letzten Geburtstag am 30. Dezember. „Er sagte zu mir: Mutter, das ist mein schönster Geburtstag im Leben! Ich habe mich wirklich gut amüsiert! Er bat mich nur, ihm eine Torte zu machen.“ Bei dieser Erinnerung huscht ein kurzes Lächeln über Vesnas Gesicht.

„Irgendwie wurde sein Geburtstag gefeiert, als wäre es das wichtigste Datum der Welt.“