S6-Drama: 20-Jährige nach Doppel-Crash mit Heli geborgen

Dramatische Szenen auf der S6: Ein Auto schleudert, ein zweites kracht hinein. Die 20-jährige Fahrerin wird eingeklemmt und muss per Hubschrauber ins Krankenhaus.

Am Montagabend ereignete sich auf der Semmering Schnellstraße (S6) nahe Grafenbach im Bezirk Neunkirchen ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Eine 20-jährige Autofahrerin aus der Steiermark geriet kurz vor 19.30 Uhr während ihrer Fahrt Richtung Wien aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Ihr Fahrzeug kollidierte mit der Randleitschiene und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Pannenstreifen zum Stehen, wie die niederösterreichische Polizei informierte.

In weiterer Folge näherte sich ein 53-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Neunkirchen der Unfallstelle. Als ein vor ihm fahrendes Fahrzeug abrupt abbremste, reduzierte auch er seine Geschwindigkeit drastisch. Dabei verlor der Mann offenbar die Kontrolle über seinen Wagen, der ebenfalls ins Schleudern geriet und mit dem bereits stehenden Fahrzeug der jungen Frau zusammenstieß.

⇢ PKW quer über Autobahn geschleudert: Seniorenpaar kracht in Betonwand



Dramatische Rettung

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die 20-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Verunglückte aus dem Wrack befreien. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ transportierte die Schwerverletzte aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ins Krankenhaus Wiener Neustadt.

Ihre 28-jährige Schwester, die sich auf dem Beifahrersitz befand, erlitt leichte Verletzungen. Der 53-jährige Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

⇢ 15 Meter weit geschleudert: Fußgänger von 85-Jährigem am Zebrastreifen erfasst



Verkehrsbehinderungen

Die Semmering Schnellstraße musste aufgrund des Unfalls bis 21.15 Uhr komplett gesperrt werden.

⇢ Überholmanöver endet in Katastrophe – 500 Liter Diesel ausgelaufen

