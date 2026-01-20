23-Jährige nach Unfall verstorben – Fahrer flüchtete eiskalt

**Nach einem tragischen Verkehrsunfall in Lübeck-St. Jürgen ist eine 23-jährige Frau ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies gaben Polizei und Staatsanwaltschaft in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Die junge Frau wurde in der Nacht zum vergangenen Freitag auf der Berliner Allee von einem bislang nicht identifizierten Fahrzeug angefahren. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das schwer verletzte Opfer zu kümmern.**

Ein 31-jähriger Autofahrer entdeckte die verunglückte Frau gegen 2:20 Uhr in der Nähe eines Kleingartengeländes. Er stoppte sofort und verständigte die Rettungskräfte. Trotz schneller Einlieferung ins Krankenhaus konnte das Leben der 23-Jährigen nicht gerettet werden.

Zeugenaufruf läuft

Die Ermittlungsbehörden intensivieren nun ihre Arbeit. Was zunächst als Ermittlung wegen fahrlässiger Körperverletzung begann, hat sich mittlerweile zu einem möglichen Tötungsdelikt ausgeweitet.

Die Polizei ruft Zeugen, die in der besagten Nacht im Bereich der Berliner Allee verdächtige Beobachtungen gemacht haben, dringend auf, sich zu melden.