Riesiger Drogenfund am Flughafen: 21-Jährige mit 28 Kilo Cannabis geschnappt

Statt Souvenirs hatte eine junge Griechin 28 Kilogramm Cannabis im Gepäck. Am Flughafen Wien-Schwechat klickten die Handschellen.

Bei einer Kontrolle am Flughafen Wien-Schwechat wurden am Sonntag 28 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt. Die Drogen befanden sich im Gepäck einer 21-jährigen Griechin, die sich auf der Durchreise befand. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entdeckten die Beamten in zwei Koffern der jungen Frau insgesamt 56 vakuumversiegelte Päckchen mit jeweils 500 Gramm der illegalen Substanz.

⇢ Steirer (56) betrieb Cannabis-Imperium: 100 Pflanzen in Geheimzimmern



Festnahme ohne Aussage

Die Verdächtige wurde umgehend festgenommen. Nach ihrer Verhaftung verweigerte die 21-Jährige jegliche Aussage und wurde in die Justizanstalt Korneuburg überstellt.

⇢ Drogen statt Alkohol: Kliniken melden dramatischen Anstieg bei Jugendlichen

