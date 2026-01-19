Steirer (56) betrieb Cannabis-Imperium: 100 Pflanzen in Geheimzimmern

**Anonyme Hinweise führten die Ermittler auf seine Spur – nun klickten die Handschellen. In der Steiermark hob die Polizei einen florierenden Drogenring aus.**

Nach monatelangen Ermittlungen hat die Polizei einen umfangreichen Drogenring in der Steiermark zerschlagen. Die Beamten der Polizeiinspektion Feldbach nahmen am 16. Jänner einen 56-jährigen Österreicher fest, der seit Herbst vergangenen Jahres im Visier der Ermittler stand. Auslöser der Untersuchungen waren mehrere anonyme Hinweisschreiben, die den Verdächtigen belasteten.

Bei der Hausdurchsuchung am Wohnsitz des arbeitslosen Mannes förderten die Einsatzkräfte erhebliche Mengen an Suchtmitteln zutage. Der Beschuldigte verhielt sich kooperativ und legte ein umfassendes Geständnis ab. Die Polizisten stellten rund 6,5 Kilogramm Marihuana, 330 LSD-Einheiten sowie 7 Gramm Kokain sicher.

Cannabisplantagen entdeckt

Im oberen Stockwerk des Gebäudes entdeckten die Beamten zudem drei Indoor-Plantagen – eine größere und zwei kleinere Anlagen – mit insgesamt etwa 100 bereits blühenden Cannabispflanzen. Alle Pflanzen wurden beschlagnahmt und der geständige Steirer in Gewahrsam genommen.

Komplize flüchtig

Die Ermittlungen ergaben, dass der Festgenommene seit 2021 zusammen mit einem 58-jährigen Komplizen operierte. Das Duo soll in diesem Zeitraum etwa 17 Kilogramm Marihuana produziert haben. Die Drogen dienten sowohl dem Eigenkonsum als auch dem gewinnbringenden Verkauf an verschiedene Abnehmer. Der mutmaßliche Mittäter befindet sich derzeit auf der Flucht, die Fahndung läuft weiter.

Gegen den 56-Jährigen werden zusätzlich Untersuchungen wegen des Verdachts auf Sozialleistungsbetrug geführt.