800 Taxis planen Protest – Wien muss sich auf Verkehrschaos einstellen

Hunderte Taxis legen Wiens Straßen lahm: Eine Großdemonstration wird am Dienstagnachmittag für massive Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt und Leopoldstadt sorgen.

Wegen einer Taxi-Demonstration müssen Autofahrer am Dienstagnachmittag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in Wien-Innere Stadt und Wien-Leopoldstadt rechnen. Laut ÖAMTC werden etwa 800 Fahrzeuge zwischen 16:00 und 18:00 Uhr an der Kundgebung „Schwierige Situation der TaxifahrerInnen“ teilnehmen. Die Demonstrationsroute führt von der Arbeiterstrandbadstraße über die Wagramer Straße und Reichsbrücke weiter durch die Lassallestraße, den Praterstern und die Praterstraße bis zur Aspernbrückengasse.

Anschließend geht es über die Aspernbrücke, die Ringstraße und den Franz-Josefs-Kai bis zur Uraniastraße.

Betroffene Verkehrsadern

Die Verkehrsexperten des ÖAMTC warnen vor Zeitverlusten auf zahlreichen Hauptverkehrsadern. Betroffen sind insbesondere die Wagramer Straße, die Lassallestraße, das Gebiet rund um den Praterstern, die untere Donaustraße sowie der Franz-Josefs-Kai.

Auch auf der Roßauer Lände, der Ringstraße, in der Umgebung des Schwarzenberg- und Karlsplatzes sowie auf der Zweierlinie muss mit Verzögerungen gerechnet werden.