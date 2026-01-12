Wiener Pendler-Albtraum: Kommende Wochen Bauarbeiten am Handelskai

Massive Verkehrseinschränkungen am Wiener Handelskai: Zwei Fahrstreifen werden gesperrt, während Bauarbeiten für die Linie 18 rund um die Uhr vorangetrieben werden.

Am Handelskai in Wien müssen Verkehrsteilnehmer in den kommenden Wochen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Auf einer Strecke von etwa 200 Metern werden zwei Fahrstreifen temporär gesperrt, während in beide Richtungen jeweils ein Fahrstreifen befahrbar bleibt. Um die Bauarbeiten zu beschleunigen, wird laut ORF auch nachts und an Wochenenden gearbeitet.

Die Wasserrohrerneuerung erfolgt im Rahmen der Streckenverlängerung der Linie 18. Ab Herbst soll die erweiterte Strecke bis zur U2-Station Stadion in Betrieb genommen werden.

Verkehrsumleitungen eingerichtet

Während der Bauphase im Kreuzungsbereich Handelskai/Meiereistraße in Wien-Leopoldstadt kommt es zu Verkehrsumleitungen, wie die MA31 (Wiener Wasser) mitteilt. Der Zugang zur Meiereistraße führt künftig über Handelskai, Machstraße, Engerthstraße und Meiereistraße. Zwischen Olympiaplatz und Engerthstraße wird die Meiereistraße in Richtung Handelskai als Einbahnstraße geführt.

Bauarbeiten bis Februar

Zusätzliche Verkehrsänderungen betreffen den Kreuzungsbereich Handelskai/Dr.-Natterer-Gasse. Hier wird die Dr.-Natterer-Gasse von der Engerthstraße bis zum Handelskai ebenfalls als Einbahnstraße eingerichtet. Die Verkehrsbehinderungen sollen Ende Feber mit Abschluss der Bauarbeiten enden.

