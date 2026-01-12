Steyr Motors und China: Firma schließt Millionen-Coup ab

Der Steyrer Spezialmotorenhersteller Steyr Motors hat einen Rahmenvertrag mit einem Volumen von mindestens 30 Millionen Euro auf dem chinesischen Markt abgeschlossen. Firmenchef Julian Cassutti betonte die strategische Bedeutung: „Ohne zusätzliche Investitionen erschließen wir uns, wie im Halbjahresbericht angekündigt, ein erhebliches Upside-Potenzial (Wachstumschance) von mehr als 100 Mio. Euro Auftragswert über den bisher kommunizierten Businessplan hinaus“. Der Deal markiere einen „weiteren Meilenstein auf unserem Weg, den asiatischen Markt langfristig zu erschließen“.

Laut Unternehmensangaben vom Montag umfasst die Vereinbarung ein garantiertes Auftragsvolumen von mindestens 750 zusätzlichen Motoren bis zum Jahr 2030. Die Fertigung erfolgt zunächst am Standort Steyr, von wo aus die Motoren nach China exportiert werden.

Chinesisches Joint Venture

Parallel dazu hat das oberösterreichische Unternehmen ein Joint Venture (Gemeinschaftsunternehmen) mit dem asiatischen Partner Trysun ins Leben gerufen. Die Kooperation und der Aufbau einer Produktionsstätte in China wurden bereits eingeleitet.

Diese Maßnahmen sollen laut Firmenangaben dazu dienen, „zusätzliche Geschäftspotenziale zu erschließen, die nicht Bestandteil des gesicherten Mindestvolumens aus dem 5-Jahres-Vertrag sind, um den asiatischen Markt effizienter beliefern zu können“.