TV-Revolution: Wie die neue MicroRGB Technologie die Macht im Wohnzimmer neu verteilt

Die TV-Giganten setzen auf eine Revolution: MicroRGB-Displays sollen das Fernseherlebnis neu definieren und sorgen für Aufbruchstimmung in der Unterhaltungselektronik.

Ob Samsung, LG oder Sony: Alle großen Hersteller präsentieren aktuell ihre neuen MicroRGB-Fernseher (Displays mit mikroskopisch kleinen RGB-Leuchtdioden) und versprechen dabei deutliche Verbesserungen bei der Bildqualität. Diese technologische Innovation steht im Mittelpunkt der Branche und dominierte auch die kürzlich abgeschlossene Consumer Electronics Show (CES).

Die Fernsehgerätehersteller beweisen einmal mehr ihr besonderes Talent für die Kreation schwer verständlicher Begriffe für technologische Neuerungen. „MicroRGB“ reiht sich nahtlos in diese Tradition ein und hat sich binnen kurzer Zeit als Schlüsselbegriff etabliert. Von Samsung über LG bis hin zu Sony und Hisense – alle bedeutenden Unternehmen der Branche konzentrierten ihre zentralen Ankündigungen auf genau diese Technologie.

Technologie im Fokus

Es erscheint daher angebracht, die Funktionsweise dieser Innovation näher zu beleuchten und zu erklären, weshalb die Hersteller so große Erwartungen damit verknüpfen.